Palladino esulta dopo Milan Bologna: «Vincere a San Siro è sempre bello». Poi la rivelazione su Mbangula e le scelte decisive

Bologna, Raffaele Palladino commenta il clamoroso successo per 4-2 contro il Milan di Ruben Amorim: il tecnico rossoblù esalta la prestazione della squadra e la tripletta di Mbangula

Il Bologna di Raffaele Palladino conquista una vittoria prestigiosa a San Siro, superando il Milan di Ruben Amorim per 4-2 nella nona giornata del campionato di Serie A 2026/27. Una prestazione di carattere dei rossoblù, capaci di imporsi grazie alla straordinaria tripletta di Samuel Mbangula e all’autorete di Davide Bartesaghi.

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La formazione emiliana ha trovato il successo con le reti dell’attaccante belga all’8′, al 62′ e all’86’, oltre all’autogol del difensore rossonero al 60′. Al Milan non sono invece bastate le due marcature di Cisse, arrivate al 14′ e al 27′.

Un risultato che permette al Bologna di salire a quota 11 punti in classifica, rilanciando le proprie ambizioni dopo un inizio di stagione complicato.

Al termine della partita, Palladino ha analizzato la vittoria ai microfoni di DAZN, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento della squadra e sulle scelte tattiche che hanno contribuito a indirizzare l’incontro.

Bologna, Palladino esalta la vittoria contro il Milan: il merito è della squadra

Il tecnico rossoblù ha sottolineato l’importanza del successo ottenuto in uno stadio prestigioso come San Siro, evidenziando lo spirito di sacrificio mostrato dai suoi calciatori e il contributo determinante dei giocatori subentrati.

SULLA VITTORIA CONTRO IL MILAN E SULL’IMPORTANZA DEI CAMBI – «Vincere a San Siro è sempre bello. Il merito va tutto ai ragazzi, che hanno fatto una partita d’intensità, di sacrificio. Hanno attaccato, hanno difeso, hanno proprio fatto una partita di spessore. Per me i 5 cambi devono fare la differenza. Oggi chiunque è entrato ha fatto veramente bene. Sapevamo che il Milan veniva da 6 giorni.»

Bologna, Palladino sorprende su Mbangula: la confessione dopo la tripletta

Uno dei grandi protagonisti della serata è stato senza dubbio Samuel Mbangula, autore di una tripletta che ha trascinato il Bologna alla vittoria.

L’allenatore ha però sorpreso tutti rivelando di aver concesso finora uno spazio limitato all’attaccante, sottolineando come la prestazione contro il Milan rappresenti una dimostrazione della competitività del gruppo.

SULLA TRIPLETTA DI MBANGULA E SULLA GESTIONE DELLA ROSA – «Oggi Mbangula ha fatto 3 gol, eppure lo stavo considerando poco, a dimostrazione che comunque con questo gruppo riesco a lavorare molto bene».

Bologna, Palladino spiega il cambio di Bernardeschi: decisivo l’ingresso di Cambiaghi

Nel corso dell’intervista, Palladino ha approfondito anche alcune scelte effettuate durante la partita, spiegando in particolare la sostituzione di Federico Bernardeschi.

Il tecnico ha evidenziato il grande lavoro difensivo svolto dall’ex Juventus su Estupinan, motivando la decisione di inserire Nicolò Cambiaghi con la necessità di aggiungere freschezza alla manovra offensiva.

SULLA SOSTITUZIONE DI BERNARDESCHI E SULL’INGRESSO DI CAMBIAGHI – «Il cambio di Bernardeschi è dovuto al grande lavoro di sacrificio del primo tempo su Estupinan. Secondo me è stato un lavoro dispendioso, e comuqnue avevo una forza fresca che era Cambiaghi. Entrando Modric avevo anche capito che ci sarebbe stato più palleggio».

Il Bologna esce dunque da San Siro con tre punti preziosi e importanti indicazioni per il futuro. La tripletta di Mbangula, l’efficacia delle sostituzioni e la solidità mentale mostrata dalla squadra rappresentano gli aspetti più incoraggianti per Palladino, che può guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni di campionato.