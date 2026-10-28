Pagelle Genoa Juve, bianconeri da horror! Kalulu e Cambiaso bocciati - VOTI

Pagelle Genoa Juve: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano
Si è da poco conclusa la sfida di Serie A della nona giornata tra Genoa e Juventus finita 2-0 per i rossoblù. Ecco le valutazioni:
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GENOA – Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Ehizibue 6.5 (69′ Meichtry 6), Baldanzi 7 (69′ Messias 6), Frendrup 6.5, Amorim 7 (82′ Wiafe sv), Ellertsson 6.5 (41′ Mitaj 6.5); Vitinha 6.5, Osmajic 6.5 (82′ Colombo sv). All. De Rossi
JUVENTUS – Vicario 6; Gatti 5 (46′ Woltemade 5.5), Bremer 5, Lucumi 5.5; Kalulu 4, McKennie 5.5, Douglas Luiz 5 (77′ Koopmeiners 6), Sarr 5 (59′ Boga 5.5), Cambiaso 4 (59′ Cabal 5.5); Alajbegovic 5.5 (46′ Zhegrova 6), Kolo Muani 4.5