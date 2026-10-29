Nuovo stadio Milan Inter, svelato il progetto da 2 miliardi! Capienza, tecnologia, demolizione di San Siro e ricavi: tutti i dettagli

Nuovo stadio Milan Inter, prende forma il futuro impianto progettato dall’architetto Norman Foster: 71.500 posti, due anelli, hospitality di lusso e tecnologie all’avanguardia

Il futuro di Milan e Inter passa dal nuovo stadio di San Siro, un progetto destinato a rivoluzionare l’esperienza dei tifosi e le prospettive economiche delle due società. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i club presenteranno oggi le prime immagini dell’impianto, frutto di un investimento complessivo di circa 2 miliardi di euro.

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A firmare il progetto è Norman Foster, architetto di fama internazionale già protagonista della realizzazione di strutture come Wembley e lo stadio Lusail. L’obiettivo è costruire un impianto moderno senza perdere l’atmosfera che ha reso celebre il Meazza.

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Nuovo stadio Milan Inter, capienza da 71.500 posti e demolizione di San Siro nel 2033

Il nuovo impianto avrà una capienza di 71.500 spettatori, superiore ai 60.000 inizialmente previsti, e una struttura ovalizzata.

Lo stadio sarà organizzato su due anelli, con curve inclinate di 37 gradi, una soluzione pensata per mantenere il pubblico vicino al terreno di gioco e preservare l’intensità del tifo.

L’altezza sarà leggermente inferiore ai 60 metri, mentre la struttura sorgerà su un podio rialzato, con parcheggi collocati al di sotto del campo.

Il tetto sarà fisso, così come il terreno di gioco, che resterà scoperto. Il trasferimento delle squadre nel nuovo impianto è previsto nell’arco di circa sei anni, mentre la demolizione dell’attuale San Siro è programmata per il 2033.

Nuovo stadio Milan Inter, tecnologia e hospitality: cosa cambierà per i tifosi

Una delle caratteristiche principali sarà la facciata esterna illuminata da LED, capace di alternare i colori rossoneri e nerazzurri in base alla squadra impegnata.

All’interno saranno presenti maxischermi, un anello digitale tra i due livelli, numerosi punti ristoro e servizi completamente rinnovati.

Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità, con tutti i settori raggiungibili anche dalle persone con disabilità.

Previsti inoltre sky box, aree premium e un Tunnel Club che permetterà agli spettatori di osservare il passaggio dei calciatori attraverso una vetrata.

Circa 100 milioni di euro saranno destinati all’isolamento acustico, per limitare l’impatto sulle abitazioni circostanti.

Nuovo stadio Milan Inter, ricavi in aumento di 120 milioni: il piano economico

Il nuovo San Siro rappresenterà anche una svolta finanziaria.

Secondo le stime riportate dalla Gazzetta dello Sport, il progetto potrebbe generare 120 milioni di euro di ricavi aggiuntivi annui complessivi, equivalenti a circa 60 milioni per ciascun club.

Di questi, 80,1 milioni proverrebbero direttamente dalle attività legate allo stadio e 40,3 milioni dalle strutture commerciali circostanti.

Tra le voci più importanti figurano tour e museo, con 18,1 milioni di euro annui stimati, oltre ai proventi derivanti dai diritti di denominazione dell’impianto.

Nuovo stadio Milan Inter, fino a 13mila posti premium: l’obiettivo dei club

La crescita economica passerà soprattutto dall’ampliamento dell’offerta hospitality.

I posti riservati a servizi esclusivi potrebbero aumentare dagli attuali 3.000 fino a 13.000, consentendo alle società di incrementare i ricavi senza puntare necessariamente sull’aumento dei prezzi dei biglietti ordinari.

Un passaggio fondamentale per ridurre il divario con le grandi società europee: nell’esercizio 2025/26, Inter e Milan hanno registrato rispettivamente 90 e 50 milioni di euro di ricavi da stadio, contro i 363 milioni del Real Madrid.

Il nuovo impianto punta dunque a diventare una risorsa strategica per entrambe le società, coniugando modernità, sostenibilità economica e tradizione calcistica milanese.