Bayern Monaco, Kompany dimesso dall’ospedale dopo il malore! Eberl svela le cause e rassicura tutti: le ultime sul rientro

Bayern Monaco, arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Vincent Kompany dopo il collasso e l’episodio convulsivo del 23 ottobre: il tecnico belga ha lasciato l’ospedale

Arrivano finalmente notizie positive in casa Bayern Monaco sulle condizioni di Vincent Kompany. L’allenatore belga è stato dimesso dall’ospedale dopo il malore accusato venerdì 23 ottobre, quando era stato colpito da un collasso accompagnato da un episodio convulsivo.

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Una situazione che aveva destato grande preoccupazione nell’ambiente bavarese, soprattutto perché nei giorni precedenti il tecnico era apparso particolarmente debole e debilitato. Dopo quasi una settimana di accertamenti, sarebbero state individuate le cause del problema.

Bayern Monaco, Kompany dimesso dall’ospedale: Eberl chiarisce le cause del malore

A fornire aggiornamenti sulle condizioni di Kompany è stato il direttore generale del Bayern Monaco, Max Eberl, intervenuto prima della partita di Coppa di Germania contro il Magdeburgo.

Il dirigente ha spiegato che gli accertamenti hanno evidenziato un’irritazione delle meningi, escludendo collegamenti con lo stress e le pressioni dell’attività professionale.

SULLE CONDIZIONI DI KOMPANY E SULLE CAUSE DEL MALORE – «È stato individuato il problema – ha spiegato il dirigente bavarese -. Si tratta di un’irritazione delle meningi, a causa della quale si è verificato l’episodio. Si tratta di una malattia, non ha niente a che vedere con la pressione che viviamo. Siamo contenti del fatto che recupererà al 100%».

Bayern Monaco, quando torna Kompany in panchina? Le ultime sul recupero

Nonostante le rassicurazioni, non è ancora stata stabilita una data precisa per il ritorno di Kompany alla guida della prima squadra.

La situazione appare comunque più incoraggiante rispetto alle ipotesi formulate nei giorni successivi al ricovero.

Non è infatti escluso che il tecnico possa tornare in panchina prima della sosta per le nazionali di novembre, compatibilmente con l’evoluzione delle sue condizioni.

Nel frattempo, la squadra è stata affidata temporaneamente al suo assistente Aaron Danks.

Bayern Monaco, vittoria in Coppa di Germania: Kane festeggiato dai tifosi

Le notizie sul recupero dell’allenatore sono arrivate in occasione della sfida di Coppa di Germania contro il Magdeburgo, formazione della seconda divisione tedesca.

Il Bayern Monaco ha conquistato la vittoria, mentre Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2026, è rimasto in panchina, ricevendo comunque l’omaggio del pubblico e dei compagni.

Un momento positivo per il club bavarese, che può soprattutto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni del proprio allenatore.

La priorità rimane il completo recupero di Vincent Kompany, con la società fiduciosa di poterlo riavere presto alla guida della squadra.