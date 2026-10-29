Neymar, stangata dopo l’espulsione contro il Bahia! Tre partite di stop e maxi multa: ecco cosa è successo e quando tornerà in campo

Neymar, arriva la pesante sanzione del Tribunale Sportivo brasiliano dopo il cartellino rosso rimediato durante Santos-Bahia: il fuoriclasse salterà tre partite
Brutte notizie per Neymar, protagonista di un episodio controverso durante la sfida tra Santos e Bahia, terminata 1-1 nel campionato brasiliano. Il fuoriclasse verdeoro dovrà saltare tre partite complessive dopo la decisione del Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva del Brasile (STJD).
Il numero 10 è stato punito con due giornate di squalifica per il comportamento tenuto durante un confronto con Rodrigo Nestor, alle quali si aggiunge un’ulteriore partita di stop per accumulo di ammonizioni. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbe stata inoltre prevista una multa di circa 20mila euro per condotta antisportiva.
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Neymar, espulsione contro il Bahia: cosa è successo con Rodrigo Nestor
L’episodio risale alla partita contro il Bahia, quando Neymar è stato coinvolto in un’accesa discussione con Rodrigo Nestor.
Durante il confronto, il brasiliano si è coperto la bocca mentre parlava con l’avversario, un gesto vietato dal cosiddetto protocollo Vini Jr., conosciuto anche come «legge Prestianni».
La disposizione è stata introdotta per contrastare comportamenti che potrebbero rendere difficile verificare eventuali espressioni discriminatorie durante le partite.
Dopo la segnalazione dell’avversario e la revisione al VAR, l’arbitro Sávio Pereira Sampaio ha deciso di espellere direttamente l’attaccante del Santos.
Neymar, il referto arbitrale aggrava la situazione: la decisione del tribunale
La vicenda non si sarebbe conclusa con il cartellino rosso.
Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, Neymar avrebbe successivamente raggiunto la zona della panchina avversaria con l’intenzione di affrontare nuovamente Nestor, venendo fermato dai propri compagni.
Un comportamento finito sotto la lente della giustizia sportiva brasiliana, che ha stabilito una squalifica di due giornate.
La decisione è stata pronunciata in primo grado e può ancora essere impugnata attraverso un ricorso.
Neymar, quando torna in campo? Le tre partite che salterà con il Santos
La sanzione costringerà Neymar a saltare tre appuntamenti importanti per il Santos.
Il brasiliano sarà assente contro Palmeiras, Red Bull Bragantino e Coritiba, considerando anche la giornata di squalifica legata al terzo cartellino giallo.
Il suo ritorno in campo è previsto contro il Gremio, dopo la sosta per le nazionali di novembre, salvo eventuali modifiche derivanti da un ricorso accolto.
Una perdita significativa per il Santos, che dovrà affrontare i prossimi impegni di campionato senza il proprio numero 10.