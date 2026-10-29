Lazio in vetrina per la Nazionale: Zaccagni e Floriani Mussolini nei radar di Mancini

Dopo il 6-2 al Sassuolo, il capitano e il giovane terzino destro potrebbero essere convocati per gli impegni azzurri di novembre

La Lazio di Gennaro Gattuso, allenatore calabrese ed ex campione del mondo con l’Italia, continua a sorprendere in questo avvio di stagione 2026/27, e le prestazioni dei biancocelesti potrebbero avere effetti anche sulla Nazionale. Tra i protagonisti della straordinaria partenza figurano Mattia Zaccagni e Romano Floriani Mussolini, finiti sotto i riflettori dopo il successo per 6-2 contro il Sassuolo di martedì 27 ottobre al Mapei Stadium, nel quale entrambi sono andati a segno.

Uno scout azzurro al Mapei

Secondo quanto emerso, a Reggio Emilia era presente anche uno scout della Nazionale, interessato a osservare da vicino i due giocatori in vista delle scelte del commissario tecnico Roberto Mancini. L’attenzione dello staff azzurro è confermata dal rendimento di entrambi: al 16′ Floriani Mussolini aveva firmato il momentaneo 3-1, mentre Zaccagni ha realizzato il 4-2 nel recupero del primo tempo.

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Zaccagni, un ritorno possibile

Per Zaccagni, esterno offensivo e capitano della Lazio, una chiamata in azzurro sarebbe il riconoscimento di un inizio di campionato molto positivo. Punto di riferimento della squadra sia per le responsabilità legate alla fascia, sia per il contributo alla manovra offensiva, il numero 10 biancoceleste ha segnato un altro gol importante, che si somma agli altri contributi di questo avvio. Il possibile ritorno in Nazionale potrebbe diventare un ulteriore stimolo.

Floriani Mussolini, verso la prima volta?

Più significativa ancora potrebbe essere l’eventuale convocazione di Romano Floriani Mussolini, terzino destro classe 2003 cresciuto nel vivaio biancoceleste, che con il sigillo al Sassuolo ha realizzato il primo gol in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, Mancini starebbe valutando di inserirlo nella lista allargata per le due gare di novembre, mentre il giocatore è anche vicino a un rinnovo fino al 2030 e a una laurea in Scienze dell’Amministrazione. La concorrenza nel ruolo e le valutazioni tattiche saranno però decisive.

Il miglior avvio della storia

L’interesse della Nazionale è anche un effetto del lavoro di Gattuso: la Lazio ha raccolto 25 punti in nove giornate, con otto vittorie e un pareggio, il miglior avvio della storia del club nel campionato a venti squadre con i tre punti a vittoria. In un contesto simile, sempre più calciatori stanno aumentando il proprio peso nel progetto.