Mac Allister verso l’addio al Liverpool nel 2027: il club non gli offre il rinnovo, il Real Madrid osserva

Il centrocampista argentino, in scadenza nel 2028, resta senza proposte di prolungamento: i Reds pensano a un rinnovo della mediana a fine stagione

Il futuro di Alexis Mac Allister al Liverpool appare sempre più incerto. Il centrocampista argentino, campione del mondo con l’Albiceleste, è legato ai Reds fino al giugno 2028, ma finora non ha ricevuto alcuna offerta per un nuovo contratto, e un addio nell’estate 2027 viene considerato una possibilità concreta. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza ha già comunicato al giocatore la propria strategia, che prevede un rinnovamento del reparto di centrocampo al termine della stagione.

Un avvio da protagonista

Il rendimento in campo, sotto la guida di Andoni Iraola, tecnico spagnolo arrivato ad Anfield in estate, è tra i migliori della squadra: quattro gol in dodici partite, di cui due nella vittoria contro il Villarreal in Champions League. Un inizio di stagione che aveva fatto pensare a un cambio di rotta del club, anche perché il giocatore, in estate, aveva rifiutato di lasciare Liverpool nonostante le richieste.

La delusione del giocatore

Mac Allister non ha nascosto l’amarezza. Alla vigilia della sfida con l’Atlético Madrid, il numero 10 aveva ammesso: “Ho saputo che il club non può offrirmi un nuovo contratto, e questo mi rattrista”. E ancora: “Vedo che Dominik (Szoboszlai ndr) e Ryan (Gravenberch ndr) hanno rinnovato, e sono felice per loro, ma mi rattrista non aver ottenuto il mio. C’è ancora tempo e darò il 100% fino all’ultimo giorno”. Dopo la doppietta al Villarreal ha poi precisato: “Mi riferivo ai miei sentimenti. È una loro decisione, io do il massimo e vedremo cosa succederà”.

Le piste per il futuro

La concorrenza non manca. Il Real Madrid di José Mourinho, allenatore portoghese, seguirebbe con interesse il centrocampista, seguendo la strada già percorsa da Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté: per averlo servirebbe un esborso contenuto, e secondo alcune ricostruzioni i blancos potrebbero presentare un’offerta da circa 60 milioni di euro già all’inizio del 2027. Tra i club interessati figurano anche l’Atlético Madrid e squadre di Premier League come il Manchester City e il Chelsea, oltre a club italiani e sauditi. Alcune voci sottolineano però che il Liverpool potrebbe ancora ripensarci, se l’argentino confermerà questi numeri: per ora, nessuna trattativa è stata avviata.