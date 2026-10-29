Intervento chirurgico per Raphinha: operazione riuscita

Le ultime sulle Condizioni di Raphinha: operazione chirurgica per l’attaccante brasiliano, cosa è successo

Il Barcellona si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, decisa dalla doppietta di Kylian Mbappé, attaccante francese e stella dei Blancos, la formazione guidata da Hansi Flick, allenatore tedesco ex commissario tecnico della Germania, ospiterà l’Alavés nell’undicesima giornata di LaLiga.

La sfida, in programma allo Spotify Camp Nou, rappresenta un appuntamento importante per i blaugrana, chiamati a reagire dopo due battute d’arresto consecutive arrivate contro Real Madrid e Paris Saint-Germain tra campionato e coppe.

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Barcellona, leadership da difendere in Liga

Nonostante le recenti sconfitte, il Barcellona continua a occupare il primo posto della classifica del campionato spagnolo. La squadra catalana si presenta all’appuntamento con 27 punti conquistati nelle prime dieci giornate, mantenendo un vantaggio sulle dirette inseguitrici.

La sfida contro l’Alavés assume quindi un valore strategico per consolidare la leadership e ritrovare fiducia in una fase della stagione particolarmente impegnativa.

A guidare il reparto offensivo saranno ancora Lamine Yamal, talento della nazionale spagnola e uno dei giovani più promettenti del calcio mondiale, e gli altri protagonisti dell’attacco blaugrana, chiamati a ritrovare brillantezza dopo le ultime difficoltà.

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Raphinha verso il recupero: le ultime sulle condizioni del brasiliano

Una delle notizie più seguite in casa Barcellona riguarda Raphinha, attaccante brasiliano ed elemento fondamentale negli schemi offensivi di Flick.

Nei giorni scorsi il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti cutanea. L’operazione era programmata da tempo e non sarebbe legata a particolari emergenze fisiche.

Proprio per questo motivo cresce l’ottimismo riguardo alla sua disponibilità già per la sfida contro l’Alavés. Lo staff medico monitorerà le sue condizioni nelle prossime ore, ma le sensazioni che arrivano dall’ambiente blaugrana sono positive.

Numeri da leader offensivo

L’eventuale recupero di Raphinha avrebbe un peso significativo sull’economia della squadra. L’ex esterno del Leeds United sta infatti vivendo una stagione di altissimo livello dal punto di vista realizzativo.

Il brasiliano ha già raggiunto quota 15 reti complessive tra campionato e competizioni europee, confermandosi come uno degli uomini più decisivi della rosa. A questi numeri si aggiungono anche diversi contributi in fase di assistenza ai compagni, testimonianza della sua crescente importanza nel sistema di gioco di Flick.

Con il Barcellona chiamato a ripartire dopo due sconfitte consecutive, il possibile ritorno di Raphinha rappresenta una delle notizie più incoraggianti per una squadra determinata a difendere il primo posto in Liga e rilanciare le proprie ambizioni stagionali.