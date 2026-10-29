Inter, chi è Simone Lo Schiavo? Il nuovo braccio destro di Baccin: dalla scoperta di Afena-Gyan alla carriera tra Roma, Salernitana e Palermo

Simone Lo Schiavo all’Inter, i nerazzurri hanno scelto il dirigente calabrese per completare la riorganizzazione dell’area sportiva dopo l’addio di Piero Ausilio. Ecco chi è

L’Inter continua a ridisegnare il proprio organigramma dirigenziale dopo la partenza di Piero Ausilio, che a settembre ha lasciato la società nerazzurra dopo 28 anni. La promozione di Dario Baccin al vertice dell’area sportiva ha aperto una nuova fase organizzativa, destinata a completarsi con l’arrivo di un collaboratore di fiducia.

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Il nome individuato dalla società è quello di Simone Lo Schiavo, dirigente reduce dall’esperienza al Palermo, dove ha contribuito alla costruzione della squadra attualmente capolista in Serie B.

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Il classe 1985 avrebbe già risolto il contratto con i rosanero e la prossima settimana dovrebbe incontrare l’Inter per definire l’accordo. Una scelta che conferma l’attenzione del club verso figure specializzate nello scouting e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Simone Lo Schiavo Inter, chi è il dirigente scelto per affiancare Baccin

Nato a Tropea il 25 ottobre 1985, Simone Lo Schiavo ha 41 anni e ha costruito progressivamente la propria carriera nel calcio professionistico.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e aver esercitato la professione di avvocato, ha deciso di dedicarsi completamente al mondo del pallone.

Il suo percorso si distingue per le esperienze maturate in categorie differenti, dalla Serie D fino alla Serie A, con incarichi che gli hanno permesso di approfondire soprattutto l’attività di osservazione e selezione dei calciatori.

Simone Lo Schiavo Inter, dalla Vibonese alla Roma: le prime tappe della carriera

La prima esperienza significativa arriva nel settembre 2017, quando diventa direttore sportivo della Vibonese.

Con il club calabrese contribuisce alla promozione dalla Serie D alla Serie C nella stagione 2017/18, ottenuta attraverso lo spareggio contro il Troina.

Seguono due stagioni tra i professionisti, concluse con altrettante salvezze. Un periodo importante per consolidare competenze nella costruzione delle rose e nell’individuazione di calciatori adatti alle esigenze tecniche ed economiche delle società.

Nel luglio 2020 arriva il salto alla Roma, che lo inserisce nella propria struttura scouting.

Durante l’esperienza nella Capitale contribuisce all’individuazione di Felix Afena-Gyan, attaccante ghanese arrivato nel gennaio 2021 per circa 250mila euro.

Tra i giovani seguiti in quel periodo figurano anche Benjamin Tahirovic e Dimitrios Keramitsis, profili inseriti nel percorso di crescita del settore giovanile giallorosso.

Simone Lo Schiavo Inter, l’esperienza alla Salernitana con Morgan De Sanctis

Nel luglio 2022 Lo Schiavo si trasferisce alla Salernitana, ritrovando Morgan De Sanctis, con il quale aveva già collaborato alla Roma.

In Campania assume il ruolo di responsabile scouting, lavorando anche con Giulio Migliaccio e partecipando alle valutazioni di mercato della società granata.

Durante la sua permanenza, conclusa nel gennaio 2024, la Salernitana porta in rosa giocatori come Boulaye Dia, Guillermo Ochoa, Domagoj Bradaric, Flavius Daniliuc, Lorenzo Pirola e Tonny Vilhena.

Lo Schiavo contribuisce al lavoro collettivo della struttura sportiva, consolidando una metodologia basata sull’integrazione tra osservazione diretta, analisi dei dati e conoscenza dei mercati internazionali.

Simone Lo Schiavo Inter, il Palermo e la collaborazione con Carlo Osti

Nell’estate 2024 arriva una nuova opportunità al Palermo, dove torna inizialmente a collaborare con De Sanctis.

Successivamente prosegue il proprio lavoro al fianco di Carlo Osti, occupandosi dell’attività di scouting e contribuendo alla composizione della rosa rosanero.

L’esperienza siciliana gli permette di confrontarsi nuovamente con le esigenze di un campionato competitivo come la Serie B, all’interno di una società che punta a conquistare la promozione.

Dopo due stagioni, però, il dirigente avrebbe deciso di interrompere il rapporto contrattuale per prepararsi alla possibile nuova avventura milanese.

Simone Lo Schiavo Inter, quale ruolo avrà al fianco di Dario Baccin?

Il possibile approdo di Lo Schiavo all’Inter rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di riorganizzazione avviato dopo l’uscita di Ausilio.

Il dirigente dovrebbe assumere l’incarico di vice direttore sportivo, affiancando Dario Baccin nelle attività legate al mercato e alla programmazione tecnica.

Tra le possibili responsabilità figurerebbe anche il coordinamento di alcune attività riguardanti l’Inter Under 23, elemento strategico per favorire il passaggio dei giovani dal vivaio al professionismo.

La sua esperienza nella ricerca di talenti e nei rapporti con diverse realtà calcistiche potrebbe rivelarsi preziosa per rafforzare il collegamento tra prima squadra, seconda squadra e settore giovanile.

Resta adesso da completare l’intesa contrattuale: l’incontro previsto nei prossimi giorni potrebbe definire gli ultimi dettagli e aprire ufficialmente una nuova fase della carriera di Simone Lo Schiavo.