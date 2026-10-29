Infortunio Svilar, arriva la decisione della Roma dopo la visita in Belgio! Niente rientro anticipato: ecco quando tornerà tra i pali

Infortunio Svilar, il portiere della Roma si è sottoposto a un nuovo controllo specialistico in Belgio per valutare la frattura al piede destro. Escluso un recupero anticipato

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Mile Svilar, ancora indisponibile a causa dell’infortunio al piede destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso settembre. Il portiere della Roma si è sottoposto nelle ultime ore a una visita specialistica in Belgio, dalla quale sono emerse indicazioni precise sui tempi di recupero.

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Secondo quanto riportato da Il Tempo, lo staff medico giallorosso avrebbe deciso di non accelerare il rientro del calciatore, rimandando il suo ritorno a disposizione di Gian Piero Gasperini a dopo la prossima sosta per le nazionali.

Infortunio Svilar, cosa è emerso dalla visita specialistica in Belgio

L’estremo difensore serbo è fermo dal 19 settembre, quando durante un allenamento successivo alla sfida di campionato contro l’Inter aveva riportato una frattura da stress al quinto dito del piede destro.

Un problema fisico che non ha richiesto un intervento chirurgico, ma che ha imposto un periodo di recupero stimato inizialmente tra uno e due mesi.

Il recente controllo effettuato in Belgio ha confermato la necessità di procedere con prudenza, evitando di anticipare i tempi e rischiare possibili complicazioni.

Infortunio Svilar, Gasperini punta ancora su Gollini: tre partite senza il serbo

La decisione dello staff medico costringerà Gasperini a rinunciare al proprio portiere titolare per altri tre importanti appuntamenti.

Svilar salterà le sfide contro Udinese, Manchester United e Sassuolo, lasciando nuovamente spazio a Pierluigi Gollini, chiamato a difendere la porta giallorossa.

L’assenza del serbo, che ha collezionato sei presenze stagionali prima dello stop, rappresenta una situazione da gestire con attenzione, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League.

Infortunio Svilar, fissata la possibile data del rientro: obiettivo Parma

Il prossimo appuntamento cerchiato sul calendario è quello di sabato 21 novembre, quando la Roma affronterà il Parma in trasferta.

Quella potrebbe essere la prima occasione utile per rivedere Svilar tra i convocati, anche se il suo impiego dipenderà dall’evoluzione del recupero e dalle successive valutazioni mediche.

La linea della società appare comunque chiara: nessuna forzatura e massima cautela, con l’obiettivo di restituire a Gasperini il portiere nelle migliori condizioni fisiche possibili.