Cristiano Ronaldo, trionfo storico al Pallone d’Oro! CR7 batte Messi ed è il migliore di sempre: la classifica e il messaggio ai tifosi

Cristiano Ronaldo conquista il premio speciale per il miglior Pallone d’Oro di tutti i tempi: la versione del 2008 supera Lionel Messi 2012 e lo stesso portoghese del 2017

Cristiano Ronaldo aggiunge un altro prestigioso riconoscimento alla propria straordinaria carriera. Il fuoriclasse portoghese è stato infatti eletto dai tifosi come il miglior Pallone d’Oro di sempre, grazie alla sua indimenticabile stagione del 2008 con il Manchester United.

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Un risultato arrivato al termine di un’iniziativa speciale organizzata per celebrare i 70 anni del Pallone d’Oro, che ha coinvolto alcuni dei più grandi protagonisti della storia del calcio.

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Cristiano Ronaldo miglior Pallone d’Oro di sempre: battuti Messi 2012 e CR7 2017

La votazione ha premiato il Cristiano Ronaldo del 2008, quando il portoghese conquistò il primo dei suoi cinque Palloni d’Oro dopo aver trascinato il Manchester United alla vittoria della Champions League.

Alle sue spalle si è classificato Lionel Messi nella versione del 2012, stagione in cui l’argentino stabilì numerosi primati realizzativi.

Terza posizione per un’altra versione dello stesso Ronaldo, quella del 2017, anno del trionfo in Champions League con il Real Madrid nella finale di Cardiff contro la Juventus.

Cristiano Ronaldo Pallone d’Oro, come funzionava la votazione speciale

L’iniziativa, denominata B.O.A.T. (Best Of All Time), era riservata ai calciatori capaci di conquistare il Pallone d’Oro almeno due volte.

Dieci i candidati: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stefano.

I tifosi hanno potuto esprimere le proprie preferenze attraverso il sito ufficiale del premio, dal 20 al 27 ottobre, pagando un contributo simbolico di un euro per ogni voto.

Il sistema consentiva anche votazioni multiple: oltre 5.000 persone hanno votato più di una volta, mentre 44 utenti hanno espresso addirittura tra 10 e 26 preferenze.

Cristiano Ronaldo festeggia sui social: il messaggio dopo la vittoria

Dopo l’annuncio del risultato, CR7 ha voluto condividere la propria soddisfazione attraverso un messaggio rivolto ai sostenitori.

IL MESSAGGIO DI CRISTIANO RONALDO – «Il calcio appartiene ai tifosi! Grazie a tutti i tifosi in tutto il mondo. Il Pallone d’Oro di Tutti i Tempi è anche vostro».

Un riconoscimento che testimonia ancora una volta l’enorme seguito internazionale del campione portoghese.

Il dibattito sul miglior calciatore della storia rimane aperto, ma in questa particolare votazione popolare a trionfare è stato Cristiano Ronaldo, davanti al suo storico rivale Lionel Messi.