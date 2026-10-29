Infortunio Lobotka, arriva la diagnosi ufficiale del Napoli! Doppia lesione per lo slovacco: i possibili tempi di recupero

Infortunio Lobotka, gli esami strumentali effettuati dopo la partita contro il Monza hanno confermato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale e un problema legamentoso alla caviglia sinistra

Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con l’infortunio di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, uscito in barella durante il primo tempo della partita vinta 4-1 contro il Monza, si è sottoposto agli accertamenti strumentali necessari per chiarire l’entità del problema alla caviglia sinistra.

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Gli esami hanno confermato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a una lesione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore (LPAA). Una diagnosi che impone prudenza nella gestione del recupero.

Infortunio Lobotka, il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni dello slovacco

Il centrocampista aveva abbandonato il terreno di gioco dopo una brutta torsione della caviglia sinistra, facendo immediatamente temere un problema importante.

Il Napoli ha chiarito la situazione attraverso una nota medica pubblicata dopo gli esami effettuati al Pineta Grande Hospital.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL NAPOLI – «Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».

Infortunio Lobotka, quanto resterà fuori? Le ipotesi sui tempi di recupero

La società partenopea non ha comunicato una prognosi ufficiale, motivo per cui non è ancora possibile stabilire con precisione la data del rientro.

Le lesioni della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità vengono generalmente trattate attraverso un percorso conservativo, ma possono richiedere tempi superiori rispetto a quelli di una comune distorsione.

Per problematiche di questo tipo, in ambito sportivo, si può ipotizzare indicativamente uno stop di 4-8 settimane, una finestra puramente orientativa e non riferita a una valutazione medica specifica del calciatore.

Saranno i successivi controlli a chiarire l’effettiva durata dell’assenza.

Infortunio Lobotka, Allegri perde un uomo fondamentale per il centrocampo

L’indisponibilità di Lobotka rappresenta un problema significativo per Allegri, che dovrà trovare nuove soluzioni per gestire la costruzione del gioco e gli equilibri della squadra.

Il centrocampista slovacco ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà seguito costantemente dallo staff sanitario azzurro.

La priorità sarà favorire una guarigione completa della caviglia sinistra, evitando qualsiasi accelerazione che possa compromettere il recupero. Soltanto l’evoluzione clinica consentirà al Napoli di definire una data attendibile per il ritorno in campo.