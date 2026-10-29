Elezioni FIGC, Cairo si schiera con Malagò e punge Galliani! Il presidente del Torino rompe il silenzio: «Non mi pare stia riscuotendo grandi consensi»

Elezioni FIGC, Urbano Cairo conferma ufficialmente il proprio sostegno a Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza della Federcalcio. Le parole del patron del Torino

La corsa alla presidenza della FIGC continua ad accendersi e registra una nuova presa di posizione. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha confermato pubblicamente il proprio sostegno a Giovanni Malagò, uno dei candidati alla guida della Federcalcio insieme ad Adriano Galliani.

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Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1, durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, il patron granata ha spiegato le ragioni della propria scelta, soffermandosi anche sulle critiche ricevute da Malagò negli ultimi mesi.

Elezioni FIGC, Cairo conferma il sostegno a Malagò: la firma è già arrivata

Nessun dubbio sulla posizione del presidente del Torino, che ha annunciato di aver già formalizzato la propria adesione alla candidatura di Malagò.

SUL SOSTEGNO A MALAGÒ – «Io ho dato il mio appoggio a Malagò, ho firmato e gli ho dato la mia adesione».

Una dichiarazione che conferma il posizionamento della società granata all’interno di una Serie A divisa sulle candidature per il prossimo presidente federale.

Elezioni FIGC, Cairo difende Malagò dalle critiche: il riferimento agli ultimi mesi

Nel corso dell’intervista, Cairo ha voluto anche difendere l’operato di Malagò, sottolineando il poco tempo avuto a disposizione per intervenire sulle problematiche del calcio italiano.

Il presidente granata ha ricordato come, dopo la scelta del candidato e la successiva elezione, si siano susseguiti diversi impegni, compresa la nomina del commissario tecnico della Nazionale.

SUL TEMPO A DISPOSIZIONE DI MALAGÒ – «c’è stata la scelta del ct, ad agosto forse si sarà fatto qualche giorno di vacanza, e siamo arrivati a settembre. Cosa poteva fare in quattro mesi, due dei quali utilizzati per difendersi dagli attacchi sul tesseramento, prima di essere commissariato?».

Un ragionamento con cui Cairo ha invitato a valutare il lavoro svolto tenendo conto delle difficoltà incontrate.

Elezioni FIGC, Cairo lancia una frecciata a Galliani: le parole sulla candidatura

Non è mancato infine un passaggio dedicato ad Adriano Galliani, l’altro protagonista della corsa alla presidenza della FIGC.

Interrogato sulle ragioni della candidatura dell’ex dirigente del Milan, Cairo ha risposto senza nascondere il proprio scetticismo.

SULLA CANDIDATURA DI GALLIANI – «Non so», aggiungendo poi: «non mi pare però stia riscuotendo grandi consensi».

Parole che alimentano ulteriormente il confronto tra i due schieramenti, mentre si avvicina la scadenza del 4 novembre per la presentazione delle candidature.

Il verdetto definitivo arriverà il 14 dicembre, quando le componenti federali saranno chiamate a scegliere il nuovo presidente della FIGC.