Eintracht Francoforte, rivoluzione nell’area sportiva! Hardung assume nuovi incarichi, cambia il ruolo di Rode: il comunicato ufficiale

Eintracht Francoforte, il club tedesco annuncia una riorganizzazione del dipartimento sportivo: Timmo Hardung assume la responsabilità diretta dell’area medica e del settore giovanile
Importanti cambiamenti nell’organigramma dell’Eintracht Francoforte, che ha annunciato una riorganizzazione interna destinata a modificare la distribuzione delle responsabilità nel proprio dipartimento sportivo. Al centro delle novità c’è Timmo Hardung, dirigente al quale saranno affidate nuove competenze strategiche per il futuro della società tedesca.
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Il club ha ufficializzato la decisione attraverso un comunicato, chiarendo anche il ruolo dell’amministratore delegato Axel Hellmann e le nuove responsabilità previste per Sebastian Rode.
Eintracht Francoforte, Hardung assume il controllo dell’area medica e del settore giovanile
La principale novità riguarda l’ampliamento delle competenze di Hardung, che aggiungerà ai propri incarichi la supervisione diretta del settore giovanile e dell’area medica.
Due strutture che, fino a questo momento, rispondevano al responsabile dell’area sportiva e che saranno adesso coordinate direttamente dal dirigente.
La società ha spiegato la scelta attraverso una nota ufficiale.
SULLA RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA – «L’Eintracht Francoforte sta apportando delle modifiche all’assegnazione dei compiti all’interno del suo dipartimento sportivo».
Una decisione che punta a rendere più efficiente la gestione delle diverse componenti sportive del club.
Eintracht Francoforte, collaborazione tra Hardung e Hellmann: le novità sul mercato
Durante questa fase di transizione, Hardung lavorerà a stretto contatto con l’amministratore delegato Axel Hellmann, concentrandosi sull’ottimizzazione dei processi organizzativi e sulla preparazione del mercato invernale.
La responsabilità del calcio femminile, invece, resterà separata dalle nuove competenze di Hardung e continuerà provvisoriamente a fare riferimento a Hellmann.
L’aumento degli incarichi comporterà inoltre una modifica significativa: il dirigente sarà sollevato dalle responsabilità operative immediate riguardanti la prima squadra e lo staff tecnico, così da potersi dedicare alle nuove funzioni.
Eintracht Francoforte, nuove responsabilità per Rode dal 1° novembre
La riorganizzazione coinvolgerà anche Sebastian Rode, ex centrocampista dell’Eintracht Francoforte, che proseguirà il proprio percorso di formazione dirigenziale.
A partire dal 1° novembre, Rode assumerà infatti maggiori responsabilità all’interno della squadra, ampliando il proprio coinvolgimento nelle attività sportive.
L’obiettivo della società è definire una struttura organizzativa più efficiente, distinguendo le competenze strategiche da quelle operative.
Con Hardung maggiormente concentrato sul coordinamento delle diverse aree sportive e Rode progressivamente più coinvolto nella gestione della squadra, l’Eintracht Francoforte punta così a rafforzare la propria organizzazione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.