Formazioni ufficiali Frosinone Lecce: Alvini sorprende tutti

Alle 18:30 in campo Frosinone e Lecce: Alvini lancia Cichella, Di Francesco rivoluziona il modulo. Chi ritroverà la vittoria?
Il turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A prosegue con l’atteso scontro diretto dello stadio Benito Stirpe tra il Frosinone e il Lecce. Il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio, giovedì 29 ottobre, alle ore 18:30. I ciociari si ripresentano davanti al proprio pubblico sulle ali dell’entusiasmo. Dal canto loro, i salentini vanno a caccia di un pronto riscatto per riscattare l’amaro stop interno subito contro la Juventus.
Una sfida incrociata che promette scintille, con in palio punti pesantissimi per la classifica di entrambe le formazioni.
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FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
LECCE (3-5-2): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Maleh, Ngom, Gandelman, Gallo; Monteiro, Geubbels. Allenatore: Di Francesco.