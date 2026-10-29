Manchester United, fiducia a Carrick nonostante la crisi

Carrick resta sulla panchina del Manchester United: la decisione del club e le ultime sul futuro

Il Manchester United sceglie, almeno per il momento, la linea della continuità. Nonostante le recenti battute d’arresto contro il Como in Champions League e il Bournemouth in Premier League, la dirigenza dei Red Devils non sembra intenzionata a procedere con un nuovo cambio in panchina.

La posizione di Michael Carrick, allenatore inglese ed ex centrocampista simbolo del club, resta infatti sotto osservazione ma non appare immediatamente a rischio. I risultati delle ultime settimane hanno inevitabilmente acceso il dibattito attorno alla squadra, che ha mostrato fragilità evidenti sia in fase difensiva sia in attacco. Tuttavia, il management continua a credere nel progetto tecnico dell’attuale allenatore.

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Perché il Manchester United continua a puntare su Carrick

Alla base della decisione c’è soprattutto quanto fatto da Carrick nella seconda parte della scorsa stagione. Arrivato sulla panchina dello United dopo l’addio di Rúben Amorim, tecnico portoghese oggi ricordato per la sua esperienza a Manchester, l’allenatore inglese era riuscito a rilanciare una squadra in difficoltà, conducendola fino a un prezioso terzo posto in classifica.

Un risultato che aveva consentito ai Red Devils di conquistare la qualificazione alle competizioni europee e che aveva rafforzato la fiducia della società nei suoi confronti.

La dirigenza ritiene quindi che l’attuale momento negativo non debba cancellare il lavoro svolto nei mesi precedenti e preferisce concedere ulteriore tempo al tecnico per invertire la rotta.

Il peso economico degli esoneri

C’è però anche una motivazione economica dietro questa scelta. Negli ultimi anni il Manchester United ha investito cifre considerevoli per interrompere anticipatamente i rapporti con diversi allenatori.

Da Louis van Gaal, tecnico olandese vincitore di numerosi trofei internazionali, a José Mourinho, allenatore portoghese tra i più vincenti della storia moderna, passando per Ole Gunnar Solskjaer, ex attaccante norvegese e bandiera del club, fino ad arrivare a Erik ten Hag e Amorim.

Una lunga serie di cambi in panchina che ha comportato costi significativi per il club e che oggi spinge la proprietà a riflettere attentamente prima di avviare un’altra rivoluzione tecnica.

Chelsea, Roma e Aston Villa: test decisivi

I prossimi appuntamenti potrebbero risultare determinanti per il futuro di Carrick. Lo United sarà chiamato ad affrontare Chelsea, Roma e Aston Villa, tre gare che potrebbero indirizzare il giudizio definitivo sull’operato dell’allenatore.

L’obiettivo del club è vedere una reazione immediata sul piano del gioco e dei risultati, dopo un inizio di stagione che ha lasciato molte perplessità sia tra i tifosi sia all’interno dell’ambiente.

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Conte resta il sogno, attenzione a Howe e Nagelsmann

Nonostante la fiducia confermata a Carrick, il Manchester United continua comunque a monitorare il mercato degli allenatori.

Il nome che affascina maggiormente la dirigenza è quello di Antonio Conte, allenatore italiano reduce dalle esperienze ai vertici del calcio europeo e già vincitore in Premier League. L’ex tecnico del Napoli rappresenterebbe il profilo ideale per rilanciare immediatamente il club.

Tra le alternative restano sotto osservazione anche Howe, allenatore inglese protagonista con il Newcastle negli ultimi anni, e Nagelsmann, tecnico tedesco considerato tra i più innovativi della nuova generazione.

Per il momento Carrick mantiene la fiducia del club, ma le prossime settimane diranno se sarà in grado di trasformarla in risultati concreti.