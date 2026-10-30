Roma, Svilar non sarà recuperato prima della sosta: c'è Gollini

La società sceglie la prudenza: il portiere serbo salterà Udinese, Manchester United e Sassuolo, e punta al ritorno alla dodicesima giornata

Per rivedere Mile Svilar tra i pali della Roma servirà ancora attendere. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile ritorno del portiere serbo già prima della pausa per le nazionali, ipotesi lasciata aperta anche da Gian Piero Gasperini, ma la tabella di marcia è cambiata: i tempi di recupero saranno più lunghi e il rientro è rimandato a dopo la sosta.

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I nuovi controlli e la decisione del club

Svilar, classe 1999 e titolare fisso della squadra giallorossa, è fermo dal 19 settembre, quando in un allenamento successivo alla gara con l’Inter ha riportato una frattura da stress al quinto dito del piede destro. Dopo il percorso di cura in Belgio, dove si è affidato a specialisti, è tornato nella Capitale e si è sottoposto a ulteriori esami strumentali a Trigoria. Secondo quanto riferito da Il Tempo, l’esito dei test è stato positivo, ma staff medico e allenatore hanno deciso di non forzare i tempi, preferendo concedergli altre settimane per consolidare completamente la guarigione.

Cosa cambia per il calendario

La decisione ha conseguenze immediate: Svilar non ci sarà né contro l’Udinese, né nella trasferta di Champions League a Manchester contro lo United, in programma il 3 novembre, né con il Sassuolo. Il suo ritorno è atteso alla dodicesima giornata di campionato, nella sfida con il Parma, prima occasione utile per rivederlo tra i convocati, sempre che le valutazioni mediche lo consentano.

Gollini, una garanzia

Per la Roma non è un problema particolarmente preoccupante: Pierluigi Gollini, portiere classe 1995 già con esperienza in Serie A tra Atalanta e Fiorentina, ha convinto lo stesso Gasperini con la prova offerta contro il Cagliari e continuerà a presidiare la porta. Il tecnico ha infatti sempre elogiato la professionalità del secondo portiere e la squadra può permettersi di aspettare il completo recupero del numero uno senza correre rischi.