 Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 10ª giornata
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Calcio italiano

Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 10ª giornata: il derby Milan Inter a Guida, Juve Napoli a Sozza. Tutte le altre scelte

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Published 2 ore fa il 30 Ottobre 2026
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Guida arbitro

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 10ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le partite

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 10ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

BOLOGNA – MONZA    Sabato 31/10 h. 15.00

ZANOTTI

BINDONI – ZEZZA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DIONISI

AVAR:      PAGANESSI

UDINESE – ROMA    Sabato 31/10 h. 18.00

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV:      CHIFFI

VAR:     PATERNA

AVAR:      AURELIANO

MILAN – INTER    Sabato 31/10 h. 20.45

GUIDA (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:       DI BELLO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       CAMPLONE

COMO – VENEZIA     h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:     PAIRETTO

VAR:      COSSO

AVAR:     GIUA

FROSINONE – TORINO     h. 15.00

MUCERA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV:      MARIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    VOLPI

LAZIO – CAGLIARI     h. 15.00

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV:     FELICIANI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      DIONISI

LECCE – GENOA     h. 18.00

MARCHETTI

BAHRI – CECCONI

IV:     ABISSO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     RUTELLA

JUVENTUS – NAPOLI     h. 20.45

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV:     DOVERI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       GARIGLIO

SASSUOLO – FIORENTINA    Lunedì 02/11 h. 18.30

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:      PEZZUTO

ATALANTA – PARMA    Lunedì 02/11 h. 20.45

CREZZINI

LAUDATO – BOATO

IV:     COLLU

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MERAVIGLIA

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