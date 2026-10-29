Pagelle Fiorentina Atalanta: spettacolo e colpi di scena. Zalewski gela Vanoli nel finale – VOTI

Pagelle Fiorentina Atalanta: De Ketelaere porta avanti la Dea, Njie e Joao Mario ribaltano tutto, ma Zalewski firma il definitivo pareggio: ecco le pagelle della sfida del Franchi

Partita ricca di emozioni quella tra Fiorentina e Atalanta, terminata sul risultato di 2-2 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. A sbloccare il match ci ha pensato Charles De Ketelaere, portando in vantaggio la formazione nerazzurra. La squadra di Vanoli ha però reagito con carattere, ribaltando il risultato grazie alle reti di Alieu Njie e Joao Mario. Quando la vittoria sembrava ormai alla portata dei viola, è arrivato il gol di Nicola Zalewski a ristabilire definitivamente la parità.

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Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti alle due squadre: l’Atalanta sale a quota 11 punti, mentre la Fiorentina raggiunge i 5 punti in classifica, sprecando una grande occasione per abbandonare la zona retrocessione.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Jimenez 6.5, Dragusin 5.5, Viery 5.5, Joao Mario 6.5; Ndour 5.5, Fagioli 5 (46′ Oulai 6), Brescianini 5.5; Mastantuono 6.5 (91′ Pedro Gonçalves sv), Pellegrino 5 (91′ Beto sv), Njie 7 (69′ Gnonto 5.5). All. Vanoli 6

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Zappacosta 5.5, Kristensen sv (4′ Scalvini 6), Obric 6, Bernasconi 5.5; Ederson 5.5, Gaetano 6 (57′ Pasalic 6); Elmas 5.5 (57′ Rowe 6), De Ketelaere 7, Zalewski 7 (84′ Sulemana sv); Krstovic 5.5. All. Sarri 6