Moviola Fiorentina Atalanta: La Penna dirige bene, poi è costretto a lasciare il campo a Marinelli per un problema fisico

Moviola Fiorentina Atalanta: sufficienza per il direttore di gara della sezione di Roma, che gestisce senza particolari difficoltà il primo tempo prima di fermarsi all’intervallo. Al suo posto entra il quarto ufficiale Marinelli

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, terminata con il risultato di 2-2, ha regalato spettacolo e diverse emozioni, ma non ha presentato particolari episodi arbitrali destinati a far discutere. A dirigere l’incontro è stato inizialmente Federico La Penna, protagonista di una situazione insolita: il direttore di gara ha infatti dovuto interrompere anticipatamente la propria partita per un problema fisico.

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Federico La Penna 6 – Buona direzione di gara da parte dell’arbitro della sezione di Roma, che però è rimasto in campo soltanto 45 minuti. All’intervallo, infatti, è rimasto negli spogliatoi a seguito di un problema fisico, venendo sostituito dal quarto uomo Marinelli.

Nel corso della prima frazione di gioco, il direttore di gara ha gestito la partita con discreta sicurezza, senza commettere errori evidenti o incorrere in situazioni particolarmente controverse. La gara non ha presentato episodi arbitrali di rilievo, né in positivo né in negativo, e La Penna ha mantenuto il controllo senza bisogno di interventi particolarmente complessi.

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La sua prestazione è stata dunque sufficiente, con una conduzione ordinata e priva di sbavature significative. L’unico elemento inatteso è stato l’abbandono anticipato del terreno di gioco, determinato dall’inconveniente fisico accusato durante la partita.

A raccogliere il suo posto è stato Marinelli, che ha diretto il secondo tempo consentendo alla sfida di proseguire regolarmente. Resta da chiarire l’entità del problema accusato da La Penna, mentre sul piano arbitrale la sua prova non ha lasciato particolari motivi di discussione.

Voto: 6.