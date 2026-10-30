Roma, buone notizie per Gasperini: Koné ha superato l’infortunio, possibile rientro contro il Sassuolo

Kone vede la luce in fondo al tunnel dopo lo stop delle ultime settimane: il problema fisico è superato e il giocatore ha ripreso a lavorare individualmente sul campo. Lo staff medico punta a recuperarlo nelle prossime settimane, con la sfida contro il Sassuolo come possibile obiettivo

La Roma continua la preparazione in vista della trasferta contro l’Udinese, in programma domani, sabato 31 ottobre, alle ore 18:00. Gian Piero Gasperini deve ancora fare i conti con diverse assenze, ma dall’infermeria giallorossa arrivano indicazioni positive, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Manu Koné.

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Il centrocampista francese, costretto a fermarsi nelle scorse settimane a causa di un problema fisico, sta compiendo passi avanti importanti verso il recupero. Una notizia significativa per l’allenatore, che considera Koné un elemento fondamentale negli equilibri della squadra, soprattutto per intensità, dinamismo e capacità di recuperare palloni.

INFORTUNIO KONÉ, PROBLEMA SUPERATO: NEL MIRINO C’È IL SASSUOLO

Come riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista ha superato l’infortunio e ha ripreso a lavorare individualmente sul terreno di gioco. Si tratta di un passaggio importante nel percorso di recupero, anche se il giocatore non è ancora pronto per aggregarsi stabilmente al resto del gruppo.

Le sensazioni sono comunque positive e l’obiettivo potrebbe essere quello di tornare a disposizione di Gasperini in occasione della partita contro il Sassuolo. Per la stessa sfida spera di recuperare anche Paulo Dybala, alle prese con un problema al polpaccio.

Lo staff medico giallorosso continuerà a monitorare attentamente le condizioni di Koné, senza voler accelerare eccessivamente i tempi. La priorità è consentirgli di ritrovare la migliore condizione atletica ed evitare possibili ricadute.

Per Gasperini si tratterebbe di un recupero importante in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League, con la possibilità di ritrovare progressivamente due pedine preziose per il reparto offensivo e il centrocampo.