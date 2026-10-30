Italia Under 21, novembre di fuoco! Il focus su Under 16 e 15

Gli Azzurrini di Baldini si preparano alla fase finale di Albania e Serbia 2027: a Livorno torna la maglia azzurra dopo 25 anni. Nel frattempo vincono l’Under 16 e perde l’Under 15

Novembre sarà un mese intenso per l’Italia Under 21. La squadra di Silvio Baldini, ct toscano già guidato in estate anche la Nazionale maggiore, ha centrato la qualificazione all’Europeo di categoria vincendo il Gruppo E, completando la rimonta sulla Polonia con il 6-2 di Pescara. In attesa del sorteggio dei gironi della fase finale, in programma giovedì 26 novembre a Belgrado, gli Azzurrini giocheranno due amichevoli di alto livello: l’Europeo si disputerà in Albania e Serbia dal 16 giugno al 3 luglio 2027.

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Il calendario di novembre

Il primo test è fissato per venerdì 13 novembre a Laval, in Francia, con calcio d’inizio alle 18.30, contro i pari età transalpini. La seconda sfida è invece in programma lunedì 16 novembre contro il Belgio, alle 18.15, allo stadio Armando Picchi di Livorno: gli Azzurrini tornano nella città toscana 25 anni dopo l’ultima volta, quando nel 2001 batterono l’Austria 4-1 con i gol di Andrea Pirlo, oggi allenatore ed ex regista campione del mondo, di Matteo Ferrari e la doppietta di Giacomo Cipriani. Per l’Under 21 sarà la quinta partita al Picchi, dove il bilancio è di tre vittorie e un pareggio.

Under 16: due successi al Val de Marne

Dopo il 2-1 all’Inghilterra all’esordio nella 27ª edizione del Torneo Internazionale Val de Marne, l’Italia Under 16 batte ancora 2-1 i padroni di casa francesi, a Le Plessis-Trévise, grazie ai gol dell’attaccante Leonard Maria Lima Ramalho, del Bologna, e del trequartista Lorenzo Vitali, del Parma. Gli Azzurrini allenati da Giovanni Costantino tornano in campo sabato 31 ottobre alle 14 contro il Giappone, a Bonneuil-sur-Marne.

Under 15: sconfitte in Azerbaigian

Giornate amare, invece, per l’Italia Under 15, che nella FIFA U-15 World Cup & Festival in Azerbaigian perde 3-1 contro la Polonia la finale per l’11° posto del livello A: inutile il gol del centrocampista Mario Tambaro, del Napoli. Il giorno prima gli Azzurrini di Enrico Battisti erano stati travolti 7-0 dal Messico, formazione più grande di un anno, nella semifinale per i piazzamenti dal 9° al 12° posto, disputata a Baku.