Roma ancora senza Dybala: i convocati di Gasperini per l’Udinese, la Joya solleva nuovamente bandiera bianca

La Roma deve rinunciare ancora a Paulo Dybala per il match sul campo dell’Udinese. Ecco la lista dei convocati di Gasperini

La decima giornata di Serie A mette la Roma davanti a un crocevia cruciale nella corsa alle zone nobili della classifica. Sabato alle ore 18:00, i capitolini scendono in campo al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese di Kosta Runjaic. Con il terzo posto blindato a quota 21 punti, la formazione di Gian Piero Gasperini punta a conquistare l’intero bottino per mettere pressione all’Inter capolista — attualmente avanti di quattro lunghezze — alla vigilia del derby di Milano, scontro diretto che potrebbe rimescolare gli equilibri in vetta.

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Dybala ancora a riposo: gestione del polpaccio e scelte d’attacco

La nota saliente dell’elenco diramato dal tecnico piemontese riguarda l’assenza forzata di Paulo Dybala. Come anticipato dallo stesso allenatore giallorosso dopo il successo infrasettimanale, il fantasista argentino non ha ancora superato l’indisposizione muscolare al polpaccio. Lo staff medico ha optato per la via della prudenza, rimandando il suo rientro: la Joya salterà la trasferta friulana per essere rivalutata in vista dell’undicesimo turno di campionato. Nel reparto avanzato, Gasperini si affiderà alla qualità e alla freschezza del pacchetto composto da Matías Soulé, Donyell Malen, Santiago Castro e dal giovane Camara.

Il tabù esterno dei giallorossi e la corsa salvezza dei friulani

La sfida di Udine impone ai capitolini di sfatare un trend esterno negativo. Se il rendimento interno è certificato dallo squillante 4-2 inflitto al Cagliari allo stadio Olimpico, lontano da Roma la vittoria manca ormai dal 14 settembre.

Dall’altra parte, i padroni di casa si presentano alla sfida con una classifica complessa ma rinfrancati dal recente pareggio per 0-0 contro il Parma. I friulani occupano il diciassettesimo posto con appena 5 punti all’attivo; nonostante il divario di ben sedici punti a favore dei giallorossi, l’undici di Runjaic cercherà di sfruttare il fattore campo per strappare punti preziosi per la salvezza.

I convocati della Roma per la sfida di Udine

Per il confronto del Bluenergy Stadium, la guida tecnica giallorossa ha chiamato a raccolta ventidue elementi:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Vasquez, De Marzi, Gollini. Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.

Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora. Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.