È un Frosinone da sogno: numeri da Europa e un avvio storico

È un Frosinone da sogno in Serie A: il confronto sui numeri e i dati con Juventus e Milan e l’impatto della cura Alvini

Il Frosinone continua a stupire e, giornata dopo giornata, sta trasformando quello che sembrava un semplice entusiasmo da neopromossa in una concreta candidatura al ruolo di rivelazione della stagione. La larga vittoria contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato rappresenta soltanto l’ultima conferma della crescita della squadra allenata da Massimiliano Alvini, tecnico capace di costruire una formazione organizzata, ambiziosa e spettacolare.

Dopo nove giornate di Serie A, i ciociari hanno raccolto 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Un rendimento che rappresenta il miglior avvio di campionato nella storia del club e che consente al Frosinone di occupare le zone nobili della classifica.

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Il Frosinone vola grazie a un attacco tra i migliori della Serie A

Gran parte del merito di questo straordinario percorso va attribuito alla fase offensiva. La squadra giallazzurra si è infatti distinta per qualità di gioco, intensità e capacità realizzativa, diventando uno degli attacchi più prolifici del campionato.

Ciò che colpisce maggiormente è la distribuzione delle reti. Il Frosinone non dipende da un solo giocatore, ma può contare su diversi protagonisti capaci di incidere in zona gol.

Tra gli innesti più positivi spicca Schmid, centrocampista offensivo austriaco arrivato dal Werder Brema, che ha già dimostrato di poter fare la differenza sia in fase realizzativa sia come uomo assist. Ottimo impatto anche per Birligea, attaccante rumeno che si è sbloccato contro il Lecce con una doppietta destinata ad accrescere ulteriormente la sua fiducia.

Importante anche il contributo di Giacomo Calò, regista ex Cesena divenuto uno degli uomini più incisivi della squadra grazie alle sue qualità tecniche e ai gol pesanti realizzati in questo avvio di stagione.

Antonio Raimondo trascina i ciociari

Il simbolo della stagione resta però Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 di proprietà del Bologna. Il giovane centravanti ha dimostrato di non accusare il salto di categoria, diventando rapidamente uno dei bomber più prolifici del campionato.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club importanti, confermando il valore di un giocatore che continua a crescere partita dopo partita.

Giovani, qualità e identità: il segreto del successo

Alvini sta inoltre raccogliendo i frutti della crescita di calciatori come Giorgi Kvernadze, esterno offensivo georgiano dotato di fantasia e imprevedibilità, Matteo Cichella, centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma, e Gabriele Bracaglia, terzino sinistro prodotto del vivaio ciociaro.

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La combinazione tra giovani talenti, una solida struttura di gioco e un gruppo già consolidato dalla promozione della scorsa stagione sta permettendo al Frosinone di ottenere risultati che pochi avrebbero immaginato a inizio campionato.

Europa sogno o obiettivo?

Parlare di qualificazione europea è ancora prematuro, ma il rendimento mostrato finora autorizza il Frosinone a guardare oltre il semplice obiettivo salvezza. Le prossime settimane diranno se i giallazzurri riusciranno a mantenere questo ritmo, ma una certezza già esiste: la squadra di Alvini è diventata una delle realtà più interessanti della Serie A. E con un attacco così prolifico e una rosa sempre più competitiva, sognare non è più vietato.