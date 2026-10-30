Pellegatti in esclusiva a Milannews24: «IIl rendimento di Ramos preoccupa»

Carlo Pellegatti a tutto campo: Cardinale, la fiducia in Amorim, il derby con l’Inter e i segreti di Pulisic. Tutte le parole in esclusiva a Milannews24

Il momento chiave della stagione rossonera finisce sotto la lente d’ingrandimento di una delle voci storiche più amate e autorevoli del tifo milanista. Carlo Pellegatti, celebre giornalista e profondo conoscitore dell’universo Milan, ha rilasciato una lunga ed esclusiva intervista ai microfoni di Milannews24, toccando senza filtri i temi più caldi e rilevanti dell’attualità del club di Via Aldo Rossi.

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Partirei dalle dichiarazioni di Gerry Cardinale uscite oggi. Volevo un tuo commento, soprattutto per capire se sia possibile credere ancora alle sue parole.

«Il mio parere è che forse, in ogni caso, serviva, vista l’ultima sconfitta. Si parlava di ultima spiaggia, serviva una dichiarazione forte di Gerry Cardinale. Detto questo, vedremo i prossimi risultati.

Speriamo che questa sua convinzione, questa sua idea e questo suo proposito vengano poi aiutati dai risultati, che possano allontanare ogni tentazione.

Ma io volevo ricordare che nel 1996, ai primi di dicembre, alla vigilia di Piacenza-Milan, a Milanello ho intervistato Adriano Galliani, che si è anche un po’ seccato per la mia domanda. Gli ho chiesto se Tabarez rischiasse e lui mi ha detto: “Tabarez è il nostro allenatore e sarà il nostro allenatore”.

l giorno dopo il Milan perde a Piacenza con la rovesciata di Luiso e, appena dopo 24 ore, domenica sera, Tabarez va via e arriva Arrigo Sacchi.

Questo per dire che anche i propositi più buoni, le convinzioni e la stima nei confronti degli allenatori devono sempre essere correlati ai risultati.

Quindi io mi auguro che Cardinale abbia guardato negli occhi Amorim e abbia guardato negli occhi i giocatori, perché tutti siano convinti e abbiano fiducia. Guardare negli occhi le persone serve per capire se hanno davvero quella convinzione. Prendiamo atto».

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Ieri è stato svelato il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter. Senza entrare nei dettagli tecnici, qual è il tuo giudizio personale sull’impianto per quello che è stato mostrato?

«Noi siamo affezionati a San Siro, io sono affezionato a San Siro. Poi, quando ho visto il Tottenham Stadium, ho capito che bisogna andare avanti, che bisogna ripartire.

Forse era un po’ più caratteristica, era un po’ più particolare la cattedrale che abbiamo visto qualche anno fa. Questo è molto lineare».

Cardinale nell’intervista ha parlato anche di mercato, annunciando una strategia aggressiva per gennaio con l’obiettivo di ampliare la rosa e le rotazioni a disposizione di Amorim. Credi che arriveranno rinforzi importanti?

«Da quello che so io ci saranno degli interventi. Da quello che so io, non so quanto aggressivi».

Guardando la rosa attuale, in quali reparti pensi che il Milan debba intervenire maggiormente?

«Io non so se interverranno lì, non mi risulta, però io prenderei un difensore centrale dal piede destro, un difensore di fascia forse e soprattutto un attaccante per completare il reparto».

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