Mercato Inter, Calhanoglu verso l’addio? Il derby potrebbe essere uno degli ultimi in nerazzurro

Il centrocampista turco si prepara a vivere un’altra stracittadina da protagonista, ma il futuro resta tutto da definire: contratto in scadenza nel 2027 e possibile tentazione Süper Lig



Hakan Calhanoglu sarà certamente uno dei protagonisti più attesi del derby tra Milan e Inter, in programma questa sera a San Siro. La sfida contro i rossoneri potrebbe però assumere un significato particolare per il centrocampista turco: non è da escludere, infatti, che possa trattarsi del penultimo derby con la maglia nerazzurra, salvo un eventuale incrocio in Coppa Italia.

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A fare il punto sulla situazione è La Gazzetta dello Sport, che analizza gli scenari legati al futuro del regista. Il contratto che lega Calhanoglu all’Inter scadrà il 30 giugno 2027 e, tra pochi mesi, il giocatore avrà la possibilità di accordarsi con un’altra società per il futuro. Al momento, sia il club sia il calciatore stanno valutando attentamente vantaggi e svantaggi di una possibile prosecuzione del rapporto.

La permanenza non è dunque scontata. L’Inter potrebbe proporre un rinnovo a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle attuali, mantenendo però qualche perplessità legata alle condizioni fisiche del centrocampista, che negli ultimi tempi non hanno sempre offerto le garanzie sperate.

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Dall’altra parte, Calhanoglu sarebbe tentato dall’idea di vivere una nuova esperienza professionale in patria, nella Süper Lig turca. Un’ipotesi che resta sullo sfondo, perché in questo momento tutti i pensieri del giocatore sono rivolti esclusivamente alla stracittadina.

La Rosea ipotizza anche un possibile addio a parametro zero, senza polemiche né tensioni tra le parti, diversamente da quanto accaduto in passato con il suo trasferimento dal Milan all’Inter. Per ora, però, il futuro può attendere: prima c’è il derby. E forse uno degli ultimi per Hakan in nerazzurro.