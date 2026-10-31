Conferenza stampa Fabregas pre Como Venezia: «Torna Liberali ed è una grande notizia. Kean? Hanno parlato di 5 settimane di stop»

Como Venezia, Cesc Fabregas presenta la sfida della decima giornata di Serie A 2026/2027 e fa il punto sulle condizioni degli infortunati

Il Como di Cesc Fabregas si prepara ad affrontare il Venezia con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo in campionato. Alla vigilia della sfida, l’allenatore spagnolo è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sulle condizioni dei giocatori indisponibili e sulle possibili scelte di formazione.

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La notizia più importante riguarda il recupero di Mattia Liberali, nuovamente a disposizione della squadra. Situazione differente, invece, per Jayden Addai, alle prese con un nuovo problema fisico dopo il lungo periodo di stop.

Fabregas ha inoltre chiarito i tempi di recupero di Kean, escludendo valutazioni immediate sul mercato, e ha parlato della gestione di Anastasios Douvikas, particolarmente utilizzato nelle ultime settimane.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico del Como in conferenza stampa.

SUL RECUPERO DI LIBERALI E SULLE CONDIZIONI DI ADDAI – «Se recuperiamo qualcuno? Sì, torna Mattia Liberali ed è una grande, grande notizia. Per Addai la situazione è diversa. È un ragazzo giovane che arriva da un infortunio veramente importante. È normale che, dopo essere stato fermo così tanto, quando rientri possano esserci delle piccole cose. Contro il Torino si è visto anche nell’azione in cui ha provato a fare il dribbling e poi il cross con il destro: lì si è fatto male e abbiamo dovuto sostituirlo. Jayden è tristissimo, perché ha tantissima voglia di fare bene e di giocare. Mi dispiace per lui. Dobbiamo essere molto uniti, lavorare con questi ragazzi non soltanto fisicamente ma anche mentalmente e provare a portarli verso la cosa più positiva possibile».

SUI TEMPI DI RECUPERO DI KEAN E SUL POSSIBILE INTERVENTO SUL MERCATO – «I tempi di recupero di Kean e se pensiamo al mercato? No, no. Non dobbiamo pensare così lontano. Stiamo tranquilli. Hanno parlato di circa cinque settimane e sarà così. Dobbiamo essere sereni: non è la fine del mondo, abbiamo altre situazioni e ci adattiamo a tutto quello che arriva».

SULLA GESTIONE DI DOUVIKAS E SUL POSSIBILE TURNO DI RIPOSO – «Quando riposa Douvikas? Può essere domani, può essere mercoledì, può essere domenica. Anche con la Nazionale non gioca tantissimo e magari potrà riposare lì. Vedremo».