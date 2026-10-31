Pagelle Bologna Monza: Skorupski eroe dagli undici metri, Varela un gol e poi si spegne! – I VOTI

Pagelle Bologna Monza: i nostri voti ai protagonisti in campo al Dall’Ara nel match del 10° turno di Serie A terminato col successo per i felsinei
Pagelle Bologna Monza: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27. I felsinei di Palladino tornano alla vittoria a Dall’Ara dopo 6 mesi. Rimontano il gol iniziale di Varela su rigore con le reti di Pobega e di Bernardeschi, anch’esso su rigore. Protagonista Skorupski col rigore parato a Cutrone.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
BOLOGNA: Skoupski 8; Vitik 6,5 (Darmian 6), Casale 7, Theate 6; Zortea 5,5 (Amondarain s.v.), Ferguson 6, Pobega 7 (El Azzouzi 6), Miranda 6,5; Bernardeschi 7 (Dovbyk 6), Cambiaghi 6,5; Odgaard 6 (Mbangula 6)
MONZA: Tornqvist 6; Kouadio 5,5 (dal 66′ Toure 5,5), Lucchesi 5, Goglichidze 6; Birindelli 6, Foe-Ondoa 6, Colombo 5,5 (dal 66′ Mout 5), Mangas 6; Mota 6 (dal 71′ Ngonge 5,5), Zeballos 5,5 (dal 46′ Robinson 6); Varela 6 (dal 71′ Cutrone 4,5). All. Juric 6