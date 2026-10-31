Moviola Bologna Monza, tre rigori e tante polemiche! Zanotti protagonista, il VAR interviene due volte: tutti gli episodi contestati

Moviola Bologna Monza, partita ricca di episodi arbitrali nella decima giornata di Serie A 2026/2027: tre calci di rigore assegnati, due interventi decisivi del VAR

La sfida tra Bologna e Monza, valida per la decima giornata di Serie A 2026/2027, è stata caratterizzata da numerosi episodi arbitrali che hanno richiesto l’attenzione del direttore di gara Andrea Zanotti e della squadra VAR.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ben tre calci di rigore assegnati, due dei quali dopo una revisione al monitor, e un intervento particolarmente discusso nel secondo tempo. Una partita movimentata, con decisioni che hanno inciso sull’andamento dell’incontro.

Moviola Bologna Monza, rigore dopo quattro minuti: Varela porta avanti gli ospiti

Il primo episodio arriva dopo appena quattro minuti, quando Arthur Theate entra in contatto con Dany Mota all’interno dell’area rossoblù.

Dopo un’iniziale esitazione, Zanotti indica il dischetto, concedendo il calcio di rigore al Monza.

Dagli undici metri si presenta Gustavo Varela, che supera Lukasz Skorupski con una conclusione rasoterra, portando avanti gli ospiti e raggiungendo quota nove reti in campionato, in testa alla classifica marcatori.

Moviola Bologna Monza, Lucchesi su Theate: manca un cartellino giallo?

Al 56′ arriva un altro episodio controverso. Lucchesi interviene duramente su Theate fuori dall’area di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire.

Il VAR effettua un controllo silenzioso per valutare gli eventuali estremi di un’espulsione, senza riscontrare elementi sufficienti per il cartellino rosso.

Rimane però discutibile la mancata ammonizione del difensore del Monza, considerando la durezza dell’intervento. Il VAR, in ogni caso, non può intervenire esclusivamente per suggerire un’ammonizione.

Moviola Bologna Monza, trattenuta di Lucchesi: Bernardeschi pareggia dal dischetto

Pochi minuti più tardi, ancora Lucchesi e Theate diventano protagonisti.

Sul cross di Miranda, il difensore del Monza trattiene per la maglia l’avversario mentre quest’ultimo si prepara a saltare.

Inizialmente Zanotti non rileva l’irregolarità, ma viene richiamato al monitor dal VAR.

Dopo l’on field review, il direttore di gara concede il secondo rigore della partita, questa volta al Bologna. Federico Bernardeschi trasforma dagli undici metri.

Moviola Bologna Monza, mano di Zortea e rigore parato da Skorupski

All’80′ arriva il terzo episodio decisivo.

Sul cross di Robinson, il pallone colpisce il braccio destro di Nadir Zortea, distante dal corpo. Il VAR richiama nuovamente Zanotti, che dopo la revisione assegna un altro penalty al Monza.

Una decisione che lascia qualche dubbio sulla punibilità del contatto.

Dal dischetto si presenta Patrick Cutrone, ma Skorupski respinge il tiro, evitando il gol degli ospiti.

Sul piano disciplinare, quattro ammoniti per il Bologna: Odgaard, Pobega, Zortea e Amondarain, 3 per il Monza: Mangas, Lucchesi e Touré.

Una gara segnata dunque da tre rigori, due revisioni VAR e diverse decisioni controverse, con l’operato arbitrale inevitabilmente al centro dell’attenzione.