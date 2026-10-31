Palestra, finalmente titolare con il Chelsea! Esordio da protagonista contro il Manchester United: tutti i numeri della sua prestazione

Marco Palestra Chelsea, prima partita dal primo minuto in Premier League per l’esterno italiano: ecco come ha giocato il classe 2005 contro il Manchester United

Giornata importante per Marco Palestra, che ha finalmente conquistato la sua prima maglia da titolare con il Chelsea. L’esterno italiano, dopo aver superato i problemi fisici e collezionato alcune presenze da subentrato, è stato schierato dal primo minuto da Xabi Alonso nella sfida di Premier League contro il Manchester United.

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Una partita conclusa con la vittoria dei Blues per 2-0, grazie alle reti di Morgan Rogers e Cole Palmer. Ma al di là del risultato, come si è comportato il giovane calciatore azzurro?

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Palestra Chelsea, 74 minuti contro il Manchester United: i numeri dell’esordio

L’ex giocatore di Atalanta e Cagliari è rimasto in campo per 74 minuti, prima di lasciare spazio a Chavarria.

Una prestazione caratterizzata soprattutto dalla disponibilità atletica e dall’attenzione in fase difensiva.

Palestra ha percorso complessivamente 8,4 chilometri, raggiungendo una velocità massima di 31,9 km/h e facendo registrare 15 sprint.

Dati che evidenziano la capacità dell’esterno italiano di garantire continuità nelle corse lungo la fascia, una qualità importante per il sistema di gioco del Chelsea.

Palestra Chelsea, perfetto nei contrasti: i dati difensivi contro lo United

Particolarmente interessante il rendimento nei duelli.

Palestra ha vinto entrambi i contrasti tentati, chiudendo la partita con 5 duelli conquistati su 9 complessivi.

Nel dettaglio, ha prevalso in 3 confronti a terra su 5 e in 2 duelli aerei su 4.

A questi numeri si aggiungono due palloni recuperati, una chiusura difensiva e tre contributi difensivi complessivi.

Una prova che conferma le sue qualità nella gestione dei confronti individuali, pur con alcuni aspetti ancora da perfezionare.

Palestra Chelsea, precisione nei passaggi ma poco incisivo in attacco

Sul piano della costruzione del gioco, l’italiano ha completato 14 passaggi su 17, con una precisione dell’82%.

Sono stati 30 i tocchi complessivi, mentre nella metà campo avversaria ha completato 6 passaggi su 8.

Meno significativo il contributo offensivo: nessun tiro, nessun passaggio chiave e nessun cross tentato. Da segnalare anche otto palloni persi e quattro controlli imprecisi.

Numeri che raccontano una prestazione positiva soprattutto sul piano atletico e difensivo, ma con margini di crescita nella fase offensiva.

Per Palestra, comunque, la prima da titolare rappresenta un passaggio importante nella nuova esperienza inglese: adesso l’obiettivo sarà conquistare continuità e ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nelle rotazioni di Xabi Alonso.