Paulo Fonseca, clamoroso ritorno in Portogallo? Lo Sporting Lisbona vuole l’ex Milan: contatti avviati e Lione a rischio addio

Paulo Fonseca potrebbe lasciare l’Olympique Lione prima della fine della stagione: lo Sporting Lisbona avrebbe avviato i contatti per affidargli la panchina al posto di Rui Borges

Il futuro di Paulo Fonseca potrebbe riservare una svolta sorprendente. L’ex allenatore del Milan, attualmente alla guida dell’Olympique Lione, è finito nel mirino dello Sporting Lisbona, intenzionato a valutare un possibile cambio in panchina durante la stagione.

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Secondo quanto riportato da CNN Portugal, sarebbero già stati avviati i primi contatti tra il tecnico portoghese e la società biancoverde, che starebbe considerando l’ipotesi di interrompere anticipatamente il rapporto con Rui Borges.

Paulo Fonseca Sporting Lisbona, contatti avviati: Rui Borges rischia l’esonero

Nonostante la recente vittoria per 2-0 contro il Casa Pia, lo Sporting sta attraversando una fase caratterizzata da risultati altalenanti.

La formazione lusitana occupa attualmente il terzo posto in classifica, con sei punti di ritardo dal Porto di Francesco Farioli.

Una situazione che avrebbe spinto la dirigenza a valutare alternative per la panchina, individuando proprio in Fonseca il profilo ideale.

Il tecnico, 53 anni, viene apprezzato soprattutto per la capacità di valorizzare i giovani, la conoscenza approfondita del campionato portoghese e l’esperienza internazionale accumulata nel corso della carriera.

Paulo Fonseca, possibile addio al Lione: la sosta di novembre può essere decisiva

Per Fonseca si tratterebbe di un ritorno nel proprio Paese dopo dieci anni.

L’ultima esperienza in Portogallo risale infatti al 2016, quando lasciò lo Sporting Braga prima di proseguire la carriera all’estero.

Le trattative potrebbero accelerare durante la sosta per le nazionali di novembre, individuata come possibile momento per un eventuale cambio di allenatore.

Resta però un ostacolo importante: Fonseca è ancora sotto contratto con il Lione fino al termine della stagione 2026/2027 e un suo trasferimento richiederebbe un’intesa economica tra le società.

Paulo Fonseca Sporting Lisbona, il caso Afonso Moreira può facilitare l’accordo

Un elemento favorevole allo Sporting potrebbe arrivare da una precedente operazione di mercato.

Il Lione dovrebbe infatti versare al club portoghese una somma significativa legata alla cessione di Afonso Moreira al Bayer Leverkusen, in virtù di una percentuale sulla futura rivendita concordata in passato.

Questa posizione economica potrebbe essere utilizzata nell’ambito di un’eventuale trattativa per liberare Fonseca dal contratto.

Al momento, tuttavia, non esiste alcun accordo ufficiale. Rui Borges resta sulla panchina dello Sporting, mentre il futuro dell’ex Milan potrebbe diventare uno dei temi principali del prossimo mercato degli allenatori.