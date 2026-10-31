Così Spalletti rivoluziona la Juventus contro il Napoli: pronte diverse ‘spallettate’, ecco le nuove idee di formazione che ha in mente il tecnico

Le probabili formazioni di Juve Napoli, con Luciano Spalletti pronto a ridisegnare così la sua squadra

Dopo la decisione del ritiro forzato al J-Hotel dopo la battuta d’arresto di Marassi contro il Genoa, la Juventus di Luciano Spalletti si prepara a un bivio fondamentale della propria stagione. All’Allianz Stadium arriva il Napoli per un incrocio ad alta tensione che vede entrambe le formazioni appaiate a quota 14 punti tra il settimo e l’ottavo posto della classifica di Serie A. Il tecnico toscano sa di giocarsi una fetta consistente di credibilità ed è pronto a intervenire con decisione sull’identità della squadra: «Penso di essere la persona giusta per dare la scossa», aveva ribadito con fermezza nel ventre dello stadio genovese. Per sorprendere l’ex Massimiliano Allegri — costretto a seguire i partenopei dalla tribuna per squalifica —, Spalletti studia una serie di correttivi per trasformare un gruppo finora apparso prevedibile in un collettivo rapido, aggressivo e verticale.

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Tridente d’attacco ridisegnato: le corsie esterne a Zhegrova e Boga

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, i cambiamenti più significativi investiranno il reparto avanzato, condizionato da una lunga lista di indisponibili che comprende Kenan Yildiz, Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao. L’allenatore bianconero intende affidarsi ad ali pure per garantire imprevedibilità e duelli individuali: a destra scalpita il kosovaro Edon Zhegrova, mentre sulla corsia mancina agirà l’ivoriano Jeremie Boga, chiamati ad accendere la manovra offensiva con dribbling e accelerazioni. Al centro dell’attacco ci sarà Randal Kolo Muani, che proprio contro gli azzurri siglò la sua prima rete italiana nel 2025. In questo assetto veloce, il centravanti tedesco Nick Woltemade scivolerebbe inizialmente tra le alternative a gara in corso, affiancato dal rientrante Jeff Ekhator, pronto a offrire il proprio contributo dopo il lungo stop.

Mediana e difesa: spazio a Koopmeiners e passaggio al 4-3-3

Le novità tattiche maturate durante le sedute alla Continassa coinvolgeranno anche la linea mediana. A portare dinamismo e qualità sarà Teun Koopmeiners: dopo le prove incoraggianti contro Rennes e Lecce, il centrocampista olandese è in pole position per rilevare Pape Sarr e affiancare Douglas Luiz e Weston McKennie.

Sul piano dell’assetto, l’idea primaria è quella di affrontare il Napoli a specchio attraverso il 4-3-3. Lo schieramento difensivo vedrebbe Pierre Kalulu e l’inglese Lloyd Kelly presidiare le corsie laterali, con la cerniera centrale composta da Gleison Bremer e Jhon Lucumí. Resta viva l’opzione di riserva legata al 3-5-2 con McKennie a tutta fascia, ma la volontà di rompere con il recente passato appare ormai tracciata per rilanciare la corsa della Juventus.