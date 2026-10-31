Pagelle Udinese Roma: brillano tutti tra i giallorossi, Cristante è super! Difesa horror dei friulani – I VOTI

Pagelle Udinese Roma: i nostri voti ai protagonisti in campo al Bluenergy Stadium nel match del 10° turno di Serie A terminato col successo per i giallorossi
Pagelle Udinese Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27.
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La Roma di Gian Piero Gasperini continua a correre e travolge l’Udinese per 5-2 al Bluenergy Stadium. I giallorossi conquistano il quinto risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni e la seconda vittoria di fila in Serie A, mentre i friulani incassano la settima sconfitta nelle ultime otto partite.
Udinese Roma, primo tempo dominato dai giallorossi: quattro gol
La Roma sblocca subito il risultato con Bryan Cristante, favorito anche da un’incertezza di Maduka Okoye.
Dopo due legni colpiti da Matías Soulé e Donyell Malen, arriva il raddoppio di Rodrigo Mora. Prima dell’intervallo segnano anche Malen ed Evan Ndicka, completando il poker giallorosso.
Udinese Roma, Zaniolo e Palma accorciano: Ghilardi chiude i conti
Nella ripresa l’Udinese reagisce con Nicolò Zaniolo, che non esulta contro la sua ex squadra.
Palma realizza il secondo gol friulano, ma nel recupero Daniele Ghilardi fissa il risultato sul definitivo 5-2.
Udinese Roma, le pagelle: Cristante e Soulé brillano, Kabasele delude
Tra i migliori della Roma figurano Cristante (7,5) e Soulé (7,5), autore di due assist. Ottime anche le prestazioni di Ndicka (7), Ghilardi (7), Mora (7) e Malen (7).
Nell’Udinese si salva soprattutto Zaniolo (6,5), mentre deludono Kabasele (4,5) e Okoye (5).
UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5; Abankwah 5, Kabasele 4.5, Palma 5; Vojvoda 5, Karlstrom 5.5 (82′ Jovanovic sv), Miller 6, Kamara 5.5 (82′ Arizala sv); Zaniolo 6.5 (67′ Piotrowski), Ekkelenkamp 5 (56′ Chakvetadze 6); Davis 5 (56′ Unai Gomez 6). All. Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Gollini 5.5; Ghilardi 6, Ndicka 7, Hermoso 6.5 (84′ Koulierakis sv); Molina 6.5, Cristante 7.5, De Roon 6.5, Wesley 6.5 (79′ Rensch 6); Soulé 7.5 (79′ Mancini 6), Mora 7 (59′ Pisilli 6); Malen 7 (60′ Castro 6). All. Gasperini