Moviola Udinese Roma, polemiche per il giallo a Cristante! Maresca sotto osservazione: tutti gli episodi arbitrali della sfida

Moviola Udinese Roma, gli episodi più discussi della decima giornata di Serie A 2026/2027: dall’intervento di Kabasele su Malen al fallo tattico di Miller, fino all’ammonizione contestata a Cristante
La sfida tra Udinese e Roma, valida per la decima giornata di Serie A 2026/2027, presenta diversi episodi arbitrali meritevoli di approfondimento. A dirigere l’incontro del Bluenergy Stadium è Fabio Maresca, della sezione di Napoli, assistito al VAR da Daniele Paterna.
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Il direttore di gara aveva già arbitrato i giallorossi nel corso della stagione, in occasione della vittoria per 2-0 contro il Torino. Nel confronto con i friulani, l’attenzione si concentra soprattutto su alcune decisioni disciplinari e su un intervento difensivo in area di rigore.
Moviola Udinese Roma, contatto tra Kabasele e Malen al 15′: la decisione di Maresca
Il primo episodio significativo arriva al 15′, quando Donyell Malen cerca di rendersi pericoloso all’interno dell’area di rigore dell’Udinese.
L’attaccante della Roma ingaggia un confronto fisico con Christian Kabasele, con i due calciatori che si ostacolano reciprocamente nel tentativo di conquistare il pallone.
Il difensore friulano riesce successivamente a intervenire in scivolata, colpendo il pallone e interrompendo l’azione offensiva.
Maresca lascia proseguire il gioco, valutando regolare l’intervento del centrale bianconero. Non viene dunque assegnato alcun calcio di rigore alla formazione giallorossa.
Moviola Udinese Roma, Miller ferma Malen: ammonizione al 22′
Al 22′ è ancora Malen a diventare protagonista di un episodio arbitrale.
L’attaccante olandese riesce a sottrarre il pallone a Kabasele, guadagnando spazio per una possibile ripartenza offensiva.
A interromperne la progressione è Miller, che commette un fallo per impedire al giocatore romanista di proseguire verso la porta.
Il direttore di gara punisce l’intervento con un cartellino giallo, considerando l’azione meritevole di una sanzione disciplinare.
Moviola Udinese Roma, giallo a Cristante al 60′: ammonizione discutibile
L’episodio più controverso si verifica al 60′, quando Bryan Cristante viene ammonito per un contatto con Jesper Karlström.
Il centrocampista giallorosso allarga il braccio durante un confronto fisico all’interno dell’area e colpisce l’avversario.
Maresca decide di estrarre il cartellino giallo, ma la valutazione appare discutibile considerando che il movimento di Cristante non sembra particolarmente violento.
Resta quindi da valutare se il contatto fosse effettivamente meritevole di ammonizione oppure se potesse essere sufficiente una semplice sanzione tecnica.
Nel complesso, la moviola di Udinese-Roma evidenzia soprattutto le decisioni disciplinari di Maresca, con il cartellino mostrato a Cristante come episodio maggiormente destinato a far discutere.