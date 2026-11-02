Frosinone, tegola Raimondo: c'è lesione alla caviglia

Frosinone, brutta tegola in attacco: lesione alla caviglia per Antonio Raimondo, al via la riabilitazione del bomber dei ciociari

Arriva la prima vera brutta notizia della stagione per il Frosinone, protagonista di un avvio di campionato oltre le aspettative. La squadra allenata da Massimiliano Alvini, tecnico artefice dell’ottimo rendimento dei ciociari nelle prime giornate di Serie A, dovrà infatti fare i conti con l’infortunio di Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 e principale riferimento offensivo della formazione giallazzurra.

Il giovane centravanti si era fermato nel corso dell’ultima sfida contro il Torino, lasciando il terreno di gioco dopo appena trenta minuti. Al suo posto era entrato Birligea, attaccante rumeno che aveva poi raccolto il testimone nel reparto avanzato.

Frosinone, gli esami confermano l’infortunio di Raimondo

Nelle ore successive alla partita, Raimondo si è sottoposto agli accertamenti strumentali previsti dallo staff medico del club. Gli esami hanno evidenziato una situazione più seria del previsto.

Il Frosinone ha infatti comunicato che il giocatore ha riportato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, problema che lo costringerà a osservare un periodo di stop e a seguire un percorso riabilitativo specifico.

La società ha reso nota la diagnosi attraverso un comunicato ufficiale:

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COMUNICATO – Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Tempi di recupero ancora da definire

Al momento il club non ha comunicato una data precisa per il ritorno in campo del giocatore. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione della situazione clinica e alla risposta del calciatore alle terapie. Lo staff medico seguirà quotidianamente il percorso di recupero, monitorando i progressi prima di stabilire una tempistica definitiva per il rientro.

Un’assenza pesante per Alvini

L’infortunio di Raimondo rappresenta una perdita importante per il Frosinone. L’attaccante si era infatti imposto come uno dei protagonisti dell’inizio di stagione grazie a prestazioni convincenti e a un rendimento che aveva attirato l’attenzione di molti osservatori.

Ora toccherà ad Alvini trovare soluzioni alternative per mantenere alto il livello offensivo della squadra. Le risposte positive arrivate da Birligea e dagli altri attaccanti della rosa potrebbero attenuare l’impatto dell’assenza, ma è evidente che il tecnico spera di riabbracciare il proprio bomber il prima possibile.