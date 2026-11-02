Mercato Milan, doppio rinnovo in programma: Rabiot verso l’aumento, Cisse pronto a blindarsi

I rossoneri lavorano per costruire il futuro partendo da due protagonisti della stagione: il centrocampista francese potrebbe diventare uno dei giocatori più pagati della rosa, mentre per il giovane Alphadjo Cisse è pronto un adeguamento economico con prolungamento

Il Milan guarda al futuro e prepara due rinnovi importanti. Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse sono tra i protagonisti della prima parte di stagione rossonera, insieme a Diego Moreira. Gol, assist e prestazioni di alto livello hanno convinto la dirigenza a muoversi per consolidare il loro futuro a Milano. Come riportato da Milannews24, sono già in corso i dialoghi per modificare le condizioni contrattuali di entrambi.

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Rinnovo Rabiot: stipendio fino a 6,5 milioni e contratto al 2030 o 2031

La priorità riguarda Adrien Rabiot, diventato un punto di riferimento fondamentale per il centrocampo. Anche nel derby il francese ha dimostrato tutta la propria importanza, confermandosi tra i giocatori più incisivi del campionato.

Attualmente percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. Il Milan, insieme alla madre-agente Veronique, starebbe lavorando a un significativo adeguamento: l’obiettivo sarebbe portare lo stipendio a 6,5 milioni netti, cifra che corrisponde alla base fissa di Christian Pulisic.

Anche la durata cambierebbe: sul tavolo un prolungamento fino al 2030 con opzione per il 2031, oppure direttamente fino al 2031.

Cisse, il Milan prepara il raddoppio dell’ingaggio

Parallelamente proseguono i contatti per Alphadjo Cisse. Il giovane talento percepisce attualmente circa 800mila euro all’anno e il club vorrebbe riconoscergli un adeguamento fino a circa 1,6 milioni di euro.

Previsto anche un possibile prolungamento oltre l’attuale scadenza del 30 giugno 2030.

Due trattative strategiche per il Milan, intenzionato a blindare i propri talenti e garantire continuità al progetto rossonero.