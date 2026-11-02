Tenerife Andorra, paura per Jesús de Miguel: attaccante in ospedale

Paura durante Tenerife-Andorra: violento impatto per Jesús de Miguel, l’attaccante viene trasportato in ospedale

Momenti di grande apprensione nel corso di Tenerife-Andorra, gara valida per il campionato di Segunda División, la seconda serie del calcio spagnolo. La partita è stata infatti segnata da un grave episodio che ha coinvolto Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife, costretto a lasciare il campo in ambulanza dopo un durissimo scontro di gioco.

L’incidente si è verificato nel corso della gara e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra compagni di squadra, avversari e personale sanitario presente allo stadio. Le immagini dell’accaduto hanno generato forte preoccupazione, rendendo necessario un intervento medico immediato.

Scontro violento e soccorsi in campo

Secondo le ricostruzioni, l’attaccante del Tenerife è rimasto coinvolto in un violento impatto con il portiere dell’Andorra durante un’azione di gioco. La dinamica dello scontro ha richiesto l’intervento urgente dei sanitari, entrati in campo per prestare le prime cure al calciatore.

I soccorsi sono proseguiti per diversi minuti direttamente sul terreno di gioco, con il personale medico impegnato a monitorare costantemente le condizioni dell’attaccante. L’interruzione della partita è stata inevitabile vista la delicatezza della situazione.

Dopo essere stato assistito a lungo, il giocatore è stato trasferito in ambulanza per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

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Arresto cardiaco e stabilizzazione in ambulanza

Le fasi successive all’incidente hanno aumentato ulteriormente la preoccupazione. Durante le operazioni di soccorso, infatti, Jesús de Miguel avrebbe accusato un arresto cardiaco, situazione che ha richiesto un intervento immediato da parte dell’equipe medica.

L’attaccante è stato stabilizzato all’interno dell’ambulanza prima di essere trasportato in ospedale. Le prime informazioni arrivate successivamente hanno riferito che il giocatore avrebbe ripreso conoscenza durante il tragitto verso la struttura sanitaria.

Un aggiornamento che ha permesso di attenuare almeno in parte l’ansia generata dall’accaduto.

Calcio spagnolo in apprensione per le condizioni del giocatore

L’episodio ha inevitabilmente scosso il mondo del calcio spagnolo. Compagni, avversari, tifosi e addetti ai lavori sono rimasti colpiti da quanto avvenuto, in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle condizioni del calciatore.

Nelle prossime ore saranno gli esami medici a fornire un quadro più preciso della situazione e a chiarire eventuali conseguenze dell’incidente.

Al di là del risultato sportivo, l’attenzione resta completamente concentrata sulla salute di Jesús de Miguel, protagonista di una vicenda che ha riportato al centro dell’attenzione l’importanza dell’assistenza medica immediata e dei protocolli di emergenza negli impianti sportivi.