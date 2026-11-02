Athletic Bilbao Real Sociedad, arbitro protagonista nel post partita

Rivoluzione arbitri in Liga: arrivano le spiegazioni in diretta tv dopo Athletic Bilbao Real Sociedad. Cosa è successo

La vittoria per 2-1 dell’Athletic Bilbao contro la Real Sociedad non ha acceso soltanto il dibattito sportivo legato al derby basco. Il successo della squadra allenata da Edin Terzić, tecnico tedesco protagonista del buon avvio stagionale dei biancorossi, è stato infatti accompagnato da un episodio destinato a fare discutere tutto il calcio europeo.

Al termine della gara disputata al San Mamés, l’arbitro Hernández ha commentato pubblicamente alcune delle decisioni più controverse della partita ai microfoni televisivi. Una novità assoluta per il calcio spagnolo che potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era nel rapporto tra direttori di gara, media e tifosi.

Athletic Bilbao in crescita: terza vittoria consecutiva

Sul piano del campo, l’Athletic Bilbao ha conquistato tre punti importanti grazie alle reti di Iñaki Williams, attaccante ghanese naturalizzato spagnolo e simbolo del club basco, e di Álex Berenguer, esterno offensivo ex Torino, a segno su calcio di rigore.

La vittoria permette ai baschi di avvicinarsi alle posizioni europee e conferma l’ottimo momento della squadra, reduce da una striscia positiva tra campionato e Coppa del Re.

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Il rigore che ha acceso le polemiche

L’episodio più discusso della partita è stato il calcio di rigore assegnato all’Athletic Bilbao sul punteggio di 1-1. L’azione ha coinvolto Nico Williams, talento della nazionale spagnola, e Jon Aramburu, difensore della Real Sociedad.

Proprio su quel contatto Hernández Hernández ha deciso di intervenire pubblicamente dopo il fischio finale, spiegando le motivazioni della sua scelta.

L’arbitro ha dichiarato:

“Mi sono ritrovato a quattro metri dall’azione. Ho visto l’attaccante Nico Williams dribblare, e il giocatore della Real Sociedad Jon Aramburu scontrarsi con lui in un modo che considero punibile”.

Successivamente ha aggiunto:

“Ora analizzeremo in silenzio quello che è successo questa settimana, e vedremo con calma cosa è stato fatto bene e cosa possiamo migliorare, come sempre”.

Dalla Spagna all’Italia: la strada verso una maggiore trasparenza

L’iniziativa spagnola richiama quanto già introdotto negli ultimi anni in Serie A. A partire dalla stagione 2025/26, infatti, gli arbitri italiani comunicano direttamente allo stadio le decisioni assunte dopo una revisione al VAR attraverso il sistema audio collegato agli altoparlanti dell’impianto.

Il primo annuncio ufficiale di questo tipo fu effettuato dall’arbitro Manganiello, che durante una sfida tra Como e Lazio spiegò al pubblico l’annullamento di una rete per posizione di fuorigioco.

Un cambiamento che può fare scuola

L’esperimento andato in scena al termine di Athletic Bilbao-Real Sociedad potrebbe rappresentare un ulteriore passo in avanti verso una maggiore trasparenza arbitrale. Consentire agli arbitri di spiegare pubblicamente le proprie decisioni potrebbe infatti contribuire a ridurre incomprensioni e polemiche, offrendo una chiave di lettura immediata degli episodi più controversi.