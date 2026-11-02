Atalanta, c'è emergenza: gli esami di Gaetano e Kristensen

Infortuni Atalanta: stop per Gaetano e Kristensen, emergenza totale per i convocati di Bergamo

L’emergenza infortuni continua a complicare i piani dell’Atalanta, che nelle ultime settimane sta facendo i conti con una lunga lista di indisponibili. Alla vigilia della sfida contro il Parma, il club nerazzurro ha infatti ricevuto ulteriori conferme negative dagli accertamenti medici effettuati su Gianluca Gaetano, centrocampista offensivo ex Napoli, e Thomas Kristensen, difensore danese arrivato per rinforzare il reparto arretrato.

Attraverso un comunicato ufficiale, la società bergamasca ha reso note le condizioni dei due giocatori, entrambi alle prese con problemi muscolari che li costringeranno a proseguire il percorso di recupero.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Atalanta, il bollettino medico su Gaetano e Kristensen

Gli esami diagnostici sostenuti nella giornata odierna hanno confermato gli infortuni dei due calciatori.

Per Gaetano è stata riscontrata una distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra, mentre Kristensen ha riportato una distrazione di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra.

Entrambi continueranno l’iter riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico atalantino, che monitorerà quotidianamente l’evoluzione delle rispettive condizioni.

Sarri alle prese con un’infermeria affollata

La notizia rappresenta un ulteriore problema per Maurizio Sarri, allenatore toscano dell’Atalanta, già costretto a fare i conti con numerose assenze.

Oltre a Gaetano e Kristensen, infatti, il tecnico deve rinunciare anche a Giacomo Raspadori, attaccante della Nazionale italiana, Gianluca Scamacca, centravanti reduce da diversi problemi fisici, Sead Kolašinac, difensore bosniaco di esperienza internazionale, Franck Kessie, centrocampista ivoriano, Raoul Bellanova, esterno della Nazionale italiana, Odilon Kossounou, difensore centrale, Isak Hien, pilastro della retroguardia nerazzurra, e Pompei.

Una situazione che ha inevitabilmente limitato le scelte dell’allenatore in vista del prossimo impegno di campionato.

Solo 19 convocati contro il Parma

Proprio a causa delle numerose indisponibilità, Sarri ha deciso di convocare soltanto 19 giocatori per la sfida in programma contro il Parma.

Tra i portieri figurano Carnesecchi, estremo difensore della Nazionale italiana, Sonzogni e Sportiello, portiere di grande esperienza. In difesa spazio a Giorgio Scalvini, talento della Nazionale italiana, Zappacosta, esterno ex Chelsea, e agli altri giocatori disponibili del reparto arretrato.

A centrocampo il tecnico si affiderà a elementi di qualità come Éderson, centrocampista brasiliano, Lazar Samardžić, trequartista serbo, e Mario Pašalić, jolly offensivo croato. In attacco, invece, riflettori puntati su De Ketelaere, fantasista della Nazionale belga, Krstović, centravanti montenegrino, Rowe e Sulemana. L’obiettivo dell’Atalanta sarà quello di superare le difficoltà numeriche e confermare la propria competitività nonostante una situazione d’emergenza che continua a mettere a dura prova la profondità della rosa nerazzurra.