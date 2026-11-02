Napoli, emergenza infortuni: Di Lorenzo e Olivera verso il forfait

Napoli, tegola infortuni per Allegri: Di Lorenzo e Olivera a rischio Porto, ansia per Hojlund e Milinkovic-Savic

L’emergenza infortuni continua a condizionare il lavoro del Napoli, che si avvicina ai prossimi impegni con diverse situazioni da monitorare attentamente. Lo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri, allenatore toscano approdato sulla panchina azzurra per inaugurare un nuovo ciclo, è infatti alle prese con alcuni problemi fisici che riguardano giocatori chiave della rosa.

Le attenzioni principali sono rivolte a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e della Nazionale italiana, e a Mathías Olivera, terzino sinistro uruguaiano titolare sulla corsia mancina. Entrambi hanno accusato problemi fisici nel corso della sfida contro la Juventus e nelle ultime ore hanno fatto rientro in città per sottoporsi ad accertamenti diagnostici approfonditi.

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Napoli, preoccupano le condizioni di Di Lorenzo e Olivera

I due esterni difensivi rappresentano elementi fondamentali negli equilibri tattici della formazione partenopea e il loro stop costringe Allegri a valutare soluzioni alternative per le prossime gare.

Le prime indicazioni portano a escludere la presenza di entrambi nella sfida contro il Porto, appuntamento particolarmente importante per il percorso europeo del Napoli. Più incerta, invece, la situazione in vista della successiva gara di campionato contro la Lazio, per la quale lo staff medico proverà a recuperare almeno uno dei due giocatori.

Molto dipenderà dall’esito degli esami e dall’evoluzione delle rispettive condizioni nelle prossime giornate.

Hojlund e Milinkovic-Savic lavorano a parte

Non arrivano notizie definitive nemmeno sul fronte che riguarda Rasmus Hojlund, attaccante danese chiamato a guidare il reparto offensivo azzurro, e Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo di grande esperienza internazionale.

Entrambi hanno svolto un programma personalizzato e continuano il percorso di recupero dopo aver saltato la partita contro la Juventus. L’obiettivo del Napoli è quello di riaverli a disposizione il prima possibile, possibilmente già per il prossimo impegno ufficiale.

Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per valutare la loro risposta ai carichi di lavoro e stabilire eventuali convocazioni.

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Allegri attende risposte dall’infermeria

In una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati tra campionato e coppe, il recupero degli indisponibili assume un’importanza fondamentale. Allegri attende segnali incoraggianti dall’infermeria per affrontare nel migliore dei modi un calendario che si preannuncia particolarmente impegnativo.

Le prossime 48 ore potrebbero fornire indicazioni più precise sulle condizioni dei giocatori coinvolti e consentire al tecnico azzurro di pianificare con maggiore chiarezza le scelte di formazione per le sfide contro Porto e Lazio.