Moviola Atalanta Parma, Krstovic segna ma è fuorigioco

Moviola Atalanta Parma: gli episodi dubbi del match diretto da Crezzini, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27

Il fuorigioco ferma l’Atalanta. Nel posticipo della decima giornata di Serie A, alla New Balance Arena, i nerazzurri di Maurizio Sarri, tecnico toscano di lunga esperienza, avevano creduto di passare in vantaggio dopo soli otto minuti con Krstović, centravanti montenegrino, abile a farsi trovare pronto in area e a risolvere una mischia davanti alla porta del Parma. L’esultanza dei tifosi, però, è durata pochissimo.

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Perché il gol è stato annullato

L’arbitro Crezzini, direttore di gara della sezione di Siena, ha infatti cancellato la rete dopo la revisione del VAR: all’inizio dell’azione Zappacosta, esterno d’esperienza che aveva fornito il cross, era partito in posizione di fuorigioco, per pochi millimetri. Una decisione corretta secondo il regolamento, anche se pesante per chi stava dominando la partenza. Il punteggio è così rimasto sullo 0-0.

Una serata che cambia direzione

Dopo l’avvio di forte pressione atalantina, la partita ha preso una piega inaspettata. Il Parma di Alberto Gilardino, allenatore ed ex campione del mondo, ha trovato il vantaggio al 41′ con Giovanni Fabbian, centrocampista di testa su calcio d’angolo, per poi raddoppiare in avvio di ripresa con un’autorete proprio di Zappacosta, su cross di El Bilal Touré. Il tris è arrivato al 58′ con Simone Lontani, giovane attaccante classe 2008, che ha segnato con un destro a giro dopo aver superato Mario Pašalić.

La crisi nerazzurra

Per i bergamaschi è un’altra sconfitta pesante, con l’allenatore sempre più in discussione: l’Atalanta è tredicesima in classifica con 11 punti, mentre il Parma conquista il suo primo successo con Gilardino in panchina e sale a 8 punti, a pari merito con Fiorentina e Sassuolo. Per i nerazzurri, che hanno sprecato diverse occasioni nel primo tempo e hanno trovato un ottimo Daffara in porta, il gol annullato a Krstović resta il rimpianto di una serata storta.