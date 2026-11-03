La Serie A scopre Simone Lontani: il Parma coccola il recordman classe 2008, non ci era mai riuscito nessuno prima d’ora

Simone Lontani ha scritto la storia del Parma in Serie A: nessuno come lui, ecco il traguardo che ha raggiunto dopo il gol all’Atalanta

Una notte memorabile per il Parma e per il futuro del calcio italiano. Nel perentorio successo esterno per 0-3 contro l’Atalanta, a brillare con una luce speciale sul rettangolo di gioco è stata la stella di Simone Lontani. Il giovanissimo attaccante ducale ha messo la propria firma sul tabellino dei marcatori, coronando una prestazione collettiva maiuscola e incidendo in maniera indelebile il proprio nome negli annali del club emiliano. Con la rete siglata contro gli orobici, il talento gialloblù ha raggiunto con largo anticipo quota tre gol in Serie A, tagliando un traguardo di precocità assoluta che certifica un impatto folgorante con i ritmi della massima divisione.

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Un primato storico: recordman gialloblù a 18 anni e 288 giorni

All’età esatta di 18 anni e 288 giorni, Simone Lontani è ufficialmente diventato il più giovane giocatore nella storia del Parma a realizzare tre marcature nel massimo campionato italiano (lo riporta Opta). Un record che riscrive le gerarchie del club ducale e che acquisisce ancora maggior prestigio considerando la complessità tattica e le pressioni difensive tipiche della Serie A, torneo storicamente poco incline a concedere spazio e continuità realizzativa a profili anagraficamente così giovani.

La naturalezza con cui Lontani sta affrontando il palcoscenico dei grandi testimonia una maturità fuori dal comune: non soltanto per il cinismo mostrato negli ultimi sedici metri, ma per l’intelligenza nelle letture senza palla e la personalità nei contrasti. Riuscire a centrare questo primato in una piazza storica come Parma, da sempre culla e rampa di lancio di grandi interpreti del ruolo, consacra il giovane centravanti come una delle gemme più promettenti del panorama nazionale.

Per il Parma e per Gilardino, la costante ascesa del giovane attaccante rappresenta un fattore determinante per le ambizioni stagionali. Con tre reti già a referto e una leadership tecnica in rapida evoluzione, Lontani dimostra di possedere tutte le qualità per imporsi ad altissimi livelli. Il record di gioventù appena stabilito costituisce soltanto la prima tappa di un percorso che promette di regalare ancora molte soddisfazioni alla tifoseria crociata.