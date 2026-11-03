Tragedia Tenerife, morto Jesús de Miguel a 30 anni dopo uno scontro in campo: il drammatico annuncio del club

Tenerife in lutto per la morte di Jesús de Miguel Alameda: l’attaccante spagnolo è deceduto il 3 novembre 2026 dopo un arresto cardiaco seguito a un violento scontro con il portiere dell’Andorra

Una tragedia sconvolge il calcio spagnolo. Jesús de Miguel Alameda, attaccante del Tenerife, è morto questa mattina, martedì 3 novembre 2026, all’età di appena 30 anni. Il calciatore era stato ricoverato d’urgenza dopo un gravissimo scontro di gioco durante la partita contro l’Andorra, valida per la Segunda División.

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L’incidente è avvenuto nei minuti di recupero dell’incontro, quando De Miguel è entrato in collisione con il portiere avversario Jesús Owono. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche, rendendo necessario l’intervento dei sanitari e il successivo trasferimento in ospedale.

Tenerife, morto Jesús de Miguel: il peggioramento durante la notte

Dopo il ricovero presso l’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, il Tenerife aveva inizialmente comunicato che il giocatore si trovava in condizioni «Stabili in un quadro di gravità».

Un aggiornamento che aveva alimentato la speranza, prima del drammatico peggioramento registrato nelle ore successive.

All’alba, il club aveva infatti annunciato: «La situazione di Jesus de Miguel è peggiorata neurologicamente. Più informazioni nelle prossime ore».

Poco prima delle 10 è arrivata la notizia più dolorosa: il calciatore era deceduto alle ore 8.

Tenerife, il comunicato ufficiale sulla morte di De Miguel

La società spagnola ha confermato la scomparsa dell’attaccante attraverso una nota ufficiale.

«Spezzati dal dolore, con un nodo in gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero dal CD Tenerife comunichiamo la tragica morte, avvenuta questo martedì, 3 novembre del 2026 alle ore 8, di Jesus de Miguel Almada. Non ci sono parole di consolazione; non c’è assolutamente niente che possa mitigare questo sentimento di assoluta tristezza. Siamo vicini alla sua desolata famiglia, vicini alle persone che amava, vicini al pubblico del Tenerife che oggi è in lacrime per questo crudele avvenimento. La famiglia De Miguel ringrazia per ognuno dei gesti di appoggio ricevuti e allo stesso tempo chiede, con il cuore, il massimo rispetto della propria privacy in questi momenti terribili».

Tenerife Andorra, la dinamica dello scontro e la sospensione della partita

Il drammatico episodio si è verificato nel recupero, con il risultato fermo sul 2-2.

Su un lancio lungo della difesa del Tenerife, Owono è uscito dalla propria area per intercettare il pallone, scontrandosi violentemente con De Miguel, impegnato a controllare la sfera.

L’attaccante è rimasto a terra e ha immediatamente ricevuto assistenza medica. Il portiere è stato espulso, mentre l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente l’incontro.

Il successivo trasferimento in ambulanza e le cure ospedaliere non sono purtroppo bastati a evitare il decesso.

Tragedia Tenerife, il precedente di Giancarlo Antognoni nel 1981

La dinamica dello scontro richiama alla memoria quanto accaduto il 22 novembre 1981 durante Fiorentina-Genoa.

In quell’occasione Giancarlo Antognoni riportò gravi fratture craniche e subì un temporaneo arresto cardiaco dopo un impatto con il portiere Silvano Martina.

L’intervento immediato dei sanitari gli salvò la vita, permettendogli successivamente di tornare a giocare.

Per Jesús de Miguel, invece, il drammatico incidente ha avuto un epilogo tragico. Il Tenerife e tutto il calcio spagnolo piangono la scomparsa del trentenne attaccante.