Convocati Italia, Mancini prepara la rivoluzione! Cissé la grande novità, tornano Zaniolo e Retegui: tutte le possibili scelte per la Nations League

Convocati Italia, Roberto Mancini valuta numerose novità per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Il talento del Milan Cissé è vicino alla prima chiamata

La Nazionale italiana si prepara a cambiare volto in vista degli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League 2026/2027. Il commissario tecnico Roberto Mancini sta valutando diverse novità per le partite contro Francia e Belgio, decisive per conquistare la qualificazione ai quarti di finale.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct potrebbe puntare con decisione sui giovani, approfittando anche delle numerose assenze per infortunio. Tra i protagonisti più attesi spicca Cissé, attaccante del Milan reduce da un avvio di stagione particolarmente positivo.

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Convocati Italia, Mancini punta sui giovani: Cissé può essere la sorpresa

La principale novità potrebbe riguardare proprio Cissé, autore di sette gol con la maglia rossonera e capace di ricoprire diversi ruoli offensivi.

Mancini vuole verificarne le qualità anche a livello internazionale, valutando se la sua imprevedibilità possa rappresentare una risorsa immediata per gli azzurri.

Tra i possibili convocati figurano anche Pisilli e Koleosho, oltre a Kayode, Ahanor, Doumbia e Romano, già presenti nei precedenti raduni.

Non è esclusa una chiamata per uno tra Lulli e Bartesaghi, mentre Ndour dovrebbe rimanere a disposizione dell’Under 21.

Tra i profili osservati compare anche Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 del Deportivo.

Convocati Italia, tornano Zaniolo e Retegui: quanti problemi per gli infortuni

Accanto ai giovani, Mancini potrebbe recuperare alcuni giocatori di maggiore esperienza.

Tra questi Nicolò Zaniolo, assente dalla Nazionale dal marzo 2024, Bryan Cristante e Mateo Retegui, che potrebbe ritrovare spazio dopo essere rimasto fuori dalle precedenti convocazioni.

L’emergenza infortuni continua però a condizionare le scelte del commissario tecnico.

Non saranno disponibili Kean, Raspadori, Scamacca e Di Lorenzo, ai quali si aggiungono Locatelli, Buongiorno, Chiesa e Leoni. Fuori anche Zoma, il cui rientro è previsto nel 2027.

Convocati Italia, la possibile formazione di Mancini contro Francia e Belgio

La lista definitiva, attesa tra giovedì e venerdì, dovrebbe comprendere 26-28 calciatori, rispetto ai 34 chiamati nell’ultimo raduno.

Una possibile formazione potrebbe vedere Donnarumma tra i pali, con Palestra, Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa.

A centrocampo spazio a Pisilli, Tonali e Doumbia, mentre davanti prende corpo l’ipotesi di un tridente giovane formato da Zaniolo, Pio Esposito e Cissé.

Italia Nations League, Francia e Belgio decisive per i quarti di finale

Gli azzurri affronteranno la Francia il 12 novembre a San Siro, prima della trasferta contro il Belgio del 15 novembre a Bruxelles.

Con la Turchia ancora ferma a zero punti, la qualificazione resta una questione tra Italia, Francia e Belgio.

Una vittoria a Bruxelles garantirebbe agli azzurri l’accesso ai quarti, indipendentemente dal risultato contro i francesi.

Per Mancini saranno dunque due partite fondamentali: conquistare la qualificazione e, contemporaneamente, iniziare a costruire l’Italia del futuro.