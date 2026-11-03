Convocati Italia, Mancini prepara la rivoluzione! Cissé la grande novità, tornano Zaniolo e Retegui: tutte le possibili scelte per la Nations League

Convocati Italia, Roberto Mancini valuta numerose novità per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Il talento del Milan Cissé è vicino alla prima chiamata
La Nazionale italiana si prepara a cambiare volto in vista degli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League 2026/2027. Il commissario tecnico Roberto Mancini sta valutando diverse novità per le partite contro Francia e Belgio, decisive per conquistare la qualificazione ai quarti di finale.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct potrebbe puntare con decisione sui giovani, approfittando anche delle numerose assenze per infortunio. Tra i protagonisti più attesi spicca Cissé, attaccante del Milan reduce da un avvio di stagione particolarmente positivo.
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Convocati Italia, Mancini punta sui giovani: Cissé può essere la sorpresa
La principale novità potrebbe riguardare proprio Cissé, autore di sette gol con la maglia rossonera e capace di ricoprire diversi ruoli offensivi.
Mancini vuole verificarne le qualità anche a livello internazionale, valutando se la sua imprevedibilità possa rappresentare una risorsa immediata per gli azzurri.
Tra i possibili convocati figurano anche Pisilli e Koleosho, oltre a Kayode, Ahanor, Doumbia e Romano, già presenti nei precedenti raduni.
Non è esclusa una chiamata per uno tra Lulli e Bartesaghi, mentre Ndour dovrebbe rimanere a disposizione dell’Under 21.
Tra i profili osservati compare anche Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 del Deportivo.
Convocati Italia, tornano Zaniolo e Retegui: quanti problemi per gli infortuni
Accanto ai giovani, Mancini potrebbe recuperare alcuni giocatori di maggiore esperienza.
Tra questi Nicolò Zaniolo, assente dalla Nazionale dal marzo 2024, Bryan Cristante e Mateo Retegui, che potrebbe ritrovare spazio dopo essere rimasto fuori dalle precedenti convocazioni.
L’emergenza infortuni continua però a condizionare le scelte del commissario tecnico.
Non saranno disponibili Kean, Raspadori, Scamacca e Di Lorenzo, ai quali si aggiungono Locatelli, Buongiorno, Chiesa e Leoni. Fuori anche Zoma, il cui rientro è previsto nel 2027.
Convocati Italia, la possibile formazione di Mancini contro Francia e Belgio
La lista definitiva, attesa tra giovedì e venerdì, dovrebbe comprendere 26-28 calciatori, rispetto ai 34 chiamati nell’ultimo raduno.
Una possibile formazione potrebbe vedere Donnarumma tra i pali, con Palestra, Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa.
A centrocampo spazio a Pisilli, Tonali e Doumbia, mentre davanti prende corpo l’ipotesi di un tridente giovane formato da Zaniolo, Pio Esposito e Cissé.
Italia Nations League, Francia e Belgio decisive per i quarti di finale
Gli azzurri affronteranno la Francia il 12 novembre a San Siro, prima della trasferta contro il Belgio del 15 novembre a Bruxelles.
Con la Turchia ancora ferma a zero punti, la qualificazione resta una questione tra Italia, Francia e Belgio.
Una vittoria a Bruxelles garantirebbe agli azzurri l’accesso ai quarti, indipendentemente dal risultato contro i francesi.
Per Mancini saranno dunque due partite fondamentali: conquistare la qualificazione e, contemporaneamente, iniziare a costruire l’Italia del futuro.