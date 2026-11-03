West Ham, esonerato Nuno Espírito Santo! Ufficiale l’addio dopo 53 partite: il comunicato del club e chi guiderà gli Hammers – Calcio News 24

West Ham, Nuno Espírito Santo lascia ufficialmente la panchina dopo poco più di un anno. La società inglese ha annunciato la separazione dal tecnico portoghese dopo le ultime due sconfitte in Championship. Già avviata la ricerca del sostituto, mentre Mark Noble guiderà temporaneamente la preparazione della squadra

Cambio di allenatore in casa West Ham United. Il club inglese ha comunicato ufficialmente la separazione da Nuno Espírito Santo, che lascia la guida tecnica degli Hammers dopo 53 partite. Una decisione arrivata in seguito alle difficoltà incontrate dalla squadra in questa prima parte della stagione 2026/2027.

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L’ex allenatore di Porto e Tottenham, arrivato a Londra nel settembre 2025, conclude così la propria esperienza sulla panchina del West Ham, con la società già impegnata nella ricerca di un sostituto.

West Ham, Nuno Espírito Santo esonerato: decisivi gli ultimi risultati

La formazione londinese occupa attualmente l’ottavo posto in Championship, con 22 punti conquistati nelle prime 13 giornate.

A pesare sulla decisione della dirigenza sono state soprattutto le ultime due sconfitte consecutive, arrivate dopo un periodo caratterizzato da risultati positivi.

Prima di questi passi falsi, infatti, il West Ham aveva collezionato nove risultati utili consecutivi, con sette vittorie e due pareggi.

West Ham, chi sostituirà Nuno Espírito Santo? La soluzione temporanea

In attesa della nomina del nuovo allenatore, la società ha affidato temporaneamente la preparazione della squadra a Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville.

I tre seguiranno gli Hammers in vista dell’impegno di Championship contro il Cardiff City, mentre proseguono le valutazioni sul futuro della panchina.

Insieme a Espírito Santo lasciano il club anche il vice Rui Pedro Silva e il preparatore dei portieri Rui Barbosa.

West Ham, il comunicato ufficiale sull’addio di Nuno Espírito Santo

Attraverso il proprio sito, il West Ham United ha spiegato le ragioni della decisione, confermando l’avvio della ricerca di una nuova guida tecnica.

IL COMUNICATO UFFICIALE – «Il West Ham United conferma che l’allenatore della prima squadra maschile, Nuno Espírito Santo, ha lasciato il proprio incarico con effetto immediato.

A seguito di un’attenta valutazione dell’inizio della stagione dell’EFL Championship, il Consiglio di Amministrazione ritiene che in questo momento sia necessario un cambiamento per garantire che gli obiettivi e le aspettative del Club rimangano in linea con le previsioni.

Anche il vice allenatore Rui Pedro Silva e l’allenatore dei portieri Rui Barbosa hanno lasciato il Club. Il West Ham United desidera ringraziare Nuno, Rui e Rui per il duro lavoro e l’impegno profuso durante la loro permanenza al Club e augura loro il meglio per il futuro.

Il processo di selezione di un nuovo allenatore è già in corso. Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville si occuperanno temporaneamente della preparazione della squadra in vista della partita di domani sera di EFL Championship contro il Cardiff City, e il Club non rilascerà ulteriori commenti fino a quando non sarà confermata la nomina del nuovo allenatore».