Chi è Giorgio De Marzi, il baby portiere della Roma che sogna l’esordio in Champions League all’Old Trafford: carriera, caratteristiche e curiosità

Giorgio De Marzi, il giovane portiere classe 2007 potrebbe esordire con la Roma contro il Manchester United a causa dei problemi fisici di Gollini. Ecco chi è
Una serata che potrebbe cambiare una carriera. Giorgio De Marzi, portiere classe 2007 della Roma, rischia di ritrovarsi improvvisamente protagonista di una delle partite più importanti della stagione giallorossa: la sfida di Champions League contro il Manchester United, in programma questa sera all’Old Trafford.
I problemi alla schiena accusati da Pierluigi Gollini, già chiamato a sostituire l’infortunato Mile Svilar, hanno costretto Gian Piero Gasperini a valutare soluzioni alternative. Preallertati Devis Vásquez e proprio De Marzi, che potrebbe vivere un debutto straordinario nel calcio dei grandi.
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Ma chi è il giovane estremo difensore romanista?
Chi è Giorgio De Marzi: dagli Stati Uniti al settore giovanile della Roma
Nato il 18 aprile 2007 a Lancaster, in California, De Marzi possiede la doppia cittadinanza italiana e statunitense. Cresciuto nella zona di San Cesareo, vicino Roma, ha mosso i primi passi calcistici proprio nel territorio laziale.
Il suo rapporto con i giallorossi comincia nel 2016, quando entra nell’ambiente romanista attraverso l’Acqua Acetosa, prima del successivo trasferimento a Trigoria.
Qui affronta tutta la trafila del settore giovanile, distinguendosi progressivamente fino ad arrivare alla Primavera e alle prime convocazioni con la squadra maggiore.
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Giorgio De Marzi, due scudetti giovanili e il primo contratto professionistico
Nel percorso di crescita del portiere spiccano due titoli nazionali.
Il primo arriva nel 2023, quando la Roma conquista lo scudetto Under 16 superando la Fiorentina nella finale.
L’anno successivo arriva un’altra soddisfazione: il 21 giugno 2024 De Marzi difende la porta giallorossa nella finale Under 17 contro l’Empoli, vinta per 3-1 dalla formazione allenata da Gianluca Falsini.
Sempre nel 2024 firma il primo contratto professionistico e viene coinvolto da Daniele De Rossi nel ritiro della prima squadra in Inghilterra.
A dicembre arriva la convocazione contro il Milan, mentre nel gennaio 2025 entra nel giro della formazione impegnata in Europa League.
Giorgio De Marzi, caratteristiche tecniche: riflessi e personalità tra i pali
De Marzi è un portiere di circa 1,85-1,88 metri, dotato di buona reattività e particolarmente apprezzato per i riflessi nelle conclusioni ravvicinate.
Tra le sue qualità emergono anche le uscite basse, la capacità di intervenire nelle situazioni complicate e l’attenzione durante le fasi decisive delle partite.
In Primavera si è distinto con interventi importanti contro Inter e Genoa, dimostrando di poter incidere sul risultato.
Un aspetto ancora in evoluzione riguarda il gioco con i piedi, fondamentale per interpretare il ruolo di portiere moderno. Non a caso, tra i suoi principali modelli figura Manuel Neuer.
Giorgio De Marzi, la chiamata degli Stati Uniti e il sogno Champions League
Il talento giallorosso ha ricevuto anche una convocazione dagli Stati Uniti Under 19, altro riconoscimento significativo del suo percorso.
Nella stagione 2025/2026 ha proseguito la crescita tra Primavera e prima squadra, accumulando esperienza negli allenamenti con i professionisti.
Adesso potrebbe arrivare l’occasione più prestigiosa.
Se Gollini non dovesse recuperare e Gasperini decidesse di puntare su di lui anziché su Vásquez, De Marzi potrebbe esordire direttamente all’Old Trafford contro il Manchester United.
Per un ragazzo di appena 19 anni, cresciuto nel vivaio romanista e già due volte campione d’Italia nelle categorie giovanili, sarebbe una notte difficile da dimenticare.