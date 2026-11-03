Elezioni FIGC, Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza! Depositate 11 firme dei club di Serie A: sfida aperta con Galliani

Elezioni FIGC, Giovanni Malagò ha depositato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio in vista dell’assemblea del 14 dicembre 2026
La corsa alla presidenza della FIGC entra ufficialmente nel vivo. Giovanni Malagò ha depositato la propria candidatura a presidente della Federcalcio in vista delle elezioni programmate per lunedì 14 dicembre 2026.
A riportare la notizia è l’ANSA, che ha confermato la presentazione della documentazione necessaria per partecipare all’assemblea elettiva. L’attuale commissario federale ha raccolto il sostegno di 11 club di Serie A, raggiungendo così il numero di sottoscrizioni necessario per formalizzare la candidatura attraverso la componente del massimo campionato.
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Elezioni FIGC, Malagò deposita le 11 firme della Serie A
Il primo passaggio ufficiale riguarda le 11 schede di accreditamento dei club, contenenti le firme dei delegati della Lega Serie A.
Un sostegno importante per Malagò, che si presenta alla competizione elettorale dopo aver ottenuto le adesioni necessarie tra le società della massima divisione.
Le sottoscrizioni permettono di formalizzare la candidatura, ma non garantiscono automaticamente i voti nell’assemblea del 14 dicembre.
Elezioni FIGC, tutta la documentazione presentata da Malagò
Oltre alle firme, Malagò ha depositato il documento programmatico relativo alle attività della Federcalcio per il quadriennio olimpico.
Presentati anche la copia del tesseramento e la dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse, diretti o indiretti, e di situazioni di incompatibilità.
La documentazione risponde alle disposizioni previste dai punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto FIGC.
Completano il fascicolo il Certificato del Casellario Giudiziale e quello dei Carichi Pendenti.
Elezioni FIGC, sarà sfida tra Malagò e Adriano Galliani
Con il deposito della candidatura, Malagò diventa il secondo aspirante presidente ufficiale dopo Adriano Galliani, ex amministratore delegato di Milan e Monza.
La competizione elettorale si annuncia particolarmente significativa, considerando le differenti componenti del calcio italiano chiamate a esprimere il proprio voto.
Galliani può contare sul sostegno delle associazioni dei calciatori e degli allenatori, mentre Malagò parte dalle adesioni raccolte in Serie A.
Elezioni FIGC, candidature aperte fino al 4 novembre: poi il voto
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a mercoledì 4 novembre, mentre l’assemblea elettiva si svolgerà il 14 dicembre.
Salvo ulteriori candidature, la presidenza federale sarà dunque contesa tra Malagò e Galliani.
La sfida entrerà adesso nella fase decisiva, con il confronto sui programmi e la ricerca del consenso tra le diverse componenti federali. In palio c’è la guida del calcio italiano in una fase particolarmente importante per il futuro del movimento.