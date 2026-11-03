Infortunati Torino, apprensione per Belghali: il punto anche su Cacciamani, Fortini e Rodriguez in vista del Lecce. Le loro condizioni

Infortunati Torino, il punto su Belghali, Cacciamani, Fortini e Rodriguez verso il Lecce. Le loro condizioni

La settimana di lavoro al centro sportivo Filadelfia si è aperta con una nota di apprensione per le corsie granata. In casa Torino, l’attenzione dello staff medico è interamente catalizzata dalle condizioni fisiche di Rafik Belghali, rimasto fermo ai box nell’ultima seduta per sottoporsi a una sessione di terapie mirate. L’esterno ha accusato i postumi di un duro colpo incassato nell’insidiosa trasferta contro il Frosinone, uscendo dal campo con un ginocchio particolarmente dolorante.

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La primissima diagnosi formulata dai sanitari del club parla di un trauma contusivo: un quadro che consiglia la massima cautela trattandosi dei primi giorni della settimana, ma che non sembra destare eccessivo allarmismo all’interno dell’ambiente. Lo scenario più plausibile prevede un paio di giornate di scarico per consentire il completo assorbimento del dolore, così da permettere al calciatore di rimettersi a disposizione di Ignazio Abate per l’anticipo di campionato in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Lecce.

Corsie laterali in emergenza: il punto sulle condizioni di Cacciamani

La speranza di recuperare Belghali in tempi rapidi è legata a doppio filo alla situazione di forte emergenza che attanaglia gli esterni granata. Nelle rotazioni di Abate, l’apporto dell’algerino si rivela imprescindibile proprio a causa dei vuoti d’organico sulle fasce.

Resta infatti ancora confinato in infermeria Cacciamani, costretto a un percorso riabilitativo dopo la sub-lussazione alla spalla rimediata nei giorni scorsi. Il calciatore prosegue il monitoraggio quotidiano sotto lo sguardo attento dei medici sociali, e soltanto l’evoluzione clinica delle prossime ore chiarirà se ci saranno margini concreti per una convocazione in extremis contro i salentini.

Rebus infermeria: il provino per Fortini e il forcing di Rodriguez

A completare il quadro delle valutazioni tattiche verso il match casalingo ci sono altri due nodi da sciogliere. In casa piemontese si coltiva un cauto ottimismo sul recupero di Fortini: per l’esterno infortunato saranno determinanti le prossime quarantott’ore, quando verrà sottoposto a un provino decisivo sul rettangolo verde per testarne la tenuta prima del via libera definitivo.

Segnali incoraggianti arrivano infine sul fronte Rodriguez, che sta intensificando il programma di recupero e spinge con determinazione per strappare una maglia e rientrare tra i convocati per sabato. Per Abate e il suo staff, i prossimi allenamenti saranno un autentico crocevia per ridisegnare gli assetti laterali e allestire un undici competitivo.