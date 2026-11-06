Calciomercato Milan, occhi puntati su Tresoldi: a gennaio possibile ritorno di fiamma per il talento del Brugge. Cifre e dettagli

Il futuro di Camarda e le strategie rossonere: il Milan valuta una nuova operazione in attacco. Moretto svela l’interesse per il giovane centravanti, che non ha mai nascosto la propria fede milanista

Il Milan guarda già al mercato di gennaio e comincia a valutare le possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo. Mentre Ruben Amorim è concentrato sugli impegni sul campo, tra la soddisfazione per il derby e l’amarezza per il risultato contro il Ferencvaros, la dirigenza rossonera continua a lavorare in prospettiva, monitorando diversi profili interessanti.

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Tra i nomi da seguire con particolare attenzione c’è quello di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante attualmente in forza al Club Brugge, che nelle ultime settimane è finito nuovamente sotto i riflettori del mercato. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

L’esperto di mercato ha evidenziato come, prima di qualsiasi possibile operazione in entrata, il Milan dovrà chiarire anche la situazione di Francesco Camarda. A gennaio, infatti, verranno fatte valutazioni approfondite sul percorso migliore per il giovane centravanti rossonero, che ha bisogno di trovare maggiore continuità e soprattutto di accumulare minuti importanti in campo.

Parallelamente, il club continua a seguire Tresoldi. Secondo Moretto, il Milan sta prestando attenzione sia alle prestazioni del giocatore sia alla sostenibilità economica dell’eventuale operazione. Non si tratta, dunque, soltanto di un interesse tecnico: anche le condizioni dell’affare avranno un peso determinante.

Un dettaglio rende questa possibile pista ancora più intrigante: Tresoldi ha dichiarato apertamente di essere tifoso del Milan. Un legame affettivo che potrebbe rappresentare un elemento interessante in caso di trattativa.

La finestra di gennaio potrebbe quindi riservare sviluppi importanti. Il Milan osserva, valuta e aspetta il momento giusto per capire se ci saranno le condizioni per tornare concretamente alla carica per il giovane attaccante del Brugge.