Birligea: «Voglio portare il maggior numero di bonus ai miei fantallenatori»

Fuori il capocannoniere Raimondo, spazio al centravanti Daniel Birligea contro il Cagliari. E sui bonus fa gasare i suoi fantallenatori!

Tempo di vigilia e di grandi manovre in casa Frosinone, atteso dalla delicata e affascinante trasferta sul campo del Cagliari, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A in programma sabato 7 novembre alle ore 15:00 sul rettangolo verde dell’Unipol Domus. La formazione gialloblù, vera e propria rivelazione di questo avvio di stagione, si presenta all’appuntamento forte di una sorprendente sesta posizione in classifica a quota 20 punti, un bottino straordinario per una neopromossa che continua a stupire gli addetti ai lavori.

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L’infortunio di Raimondo e la chance per Daniel Birligea

Mister Massimiliano Alvini, esperto e pragmatico allenatore noto per la cura maniacale dei dettagli tattici, dovrà però fare i conti con un’assenza pesantissima. Contro i rossoblù guidati da Fabio Pisacane, giovane e ambizioso allenatore dei sardi, i ciociari dovranno infatti rinunciare al proprio capocannoniere Raimondo, fermato da un infortunio alla caviglia rimediato nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Torino.

Per colmare il vuoto al centro dell’attacco, la scelta del tecnico pare obbligata e porta dritta a Daniel Birligea, talentuoso attaccante classe 2000 arrivato nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il centravanti si è già messo in luce con prestazioni di altissimo spessore, come dimostra la splendida doppietta firmata nella roboante vittoria per 5-1 contro il Lecce, confermandosi un innesto prezioso nello scacchiere tattico di Alvini.

PAROLE – «Il mio messaggio è che darò tutto me stesso in campo, con l’obiettivo di portare il maggior numero di bonus possibile. Ho giocato al liceo un anno per capire come funzionasse questo gioco, anche se adesso non ci gioco. In Romania c’è una cosa simile, lo so perchè mi contattavano in molti affinché segnassi per le loro formazioni».